Fakty i ustalenia w kontrze do listu organizacji żydowskiej ws. górek czechowskich

Należy nadmienić, że autorzy nie wskazują żadnych dowodów na fakt masowych mordów ludności żydowskiej na terenie górek czechowskich, co może budzić wątpliwości co do faktycznych intencji wspomnianej organizacji.

Obecnie na terenie górek czechowskich od kilku lat w centralnej ich części prowadzone są prace, które nadzoruje IPN w celu odnalezienia mogił i dokonania ekshumacji straconej w tym miejscu ludności.

Według wszystkich dostępnych raportów IPN, teren, który jest objęty pracami obejmuje centralną część terenu górek czechowskich, a dokładnie okolice obecnych tam wąwozów będących obszarem zielonym bez możliwości ich zabudowy.

Podczas konferencji podsumowującej prace poszukiwawcze na górkach czechowskich, która odbyła się 18 września 2023 roku, pan dr Artur Piekarz, który nadzoruje poszukiwania wielokrotnie przytoczył fakt, że tylko w centralnej części i na bardzo ograniczonym obszarze dokonywane sondaże badawcze wykazały obecność anomalii sugerujących obecność mogił.

W czasie konferencji poddano również pod wątpliwość pojawiające się informację o masowych grobach ludności żydowskiej, jak wspomniał dr Artur Piekarz żadne dotychczasowe prace i analizy zeznań nie potwierdziły faktu dokonywania egzekucji na ludności żydowskiej na terenie górek czechowskich.

Całość konferencji IPN z dnia 18 września 2023 roku na stronie lublin.ipn.gov.pl.