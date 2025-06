Giełda staroci w Lublinie. Samochody w miejsce kramików

Hetman Zamość ma nowego zawodnika i trenera?

Zanosi się na ciekawe lato w Zamościu. Hetman ogłosił właśnie pierwszy transfer do klubu. Nowym zawodnikiem szóstej drużyny ubiegłego sezonu został Igor Szczygieł, ostatnio gracz trzecioligowej Avii Świdnik. Wszystko wskazuje też na to, że w roli trenera Rafała Turczyna zastąpi za to Łukasz Gieresz.