Golf jest dla każdego. Przekonaj się o tym w ten weekend

Golf często kojarzy się z luksusem, ekskluzywnymi klubami i wysokimi kosztami. Czas to zmienić. Organizatorzy Dni Otwartych Golfa w Lublinie mają jeden cel: odczarować ten sport i pokazać, że może być dostępny dla każdego. – Golf to dyscyplina dla ludzi w każdym wieku – nie trzeba mieć siły kulturysty, wystarczy odrobina chęci. To sport, który łączy relaks z ruchem i naturą – mówi jeden z trenerów Akademii Golfa.

W dniach 5 i 6 lipca Akademia Golfa przy ul. Osmolickiej 11 będzie otwarta dla mieszkańców Lublina i okolic. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w golfie. W programie jest m.in. bezpłatne szkolenia z profesjonalnymi trenerami, pokazy na symulatorze golfowym, miniturnieje dla początkujących i wiele innych atrakcji. Wszystko to – bez żadnych opłat i bez konieczności wcześniejszego zapisu. Sprzęt, instruktorzy i dobra atmosfera – wszystko czeka na miejscu.

Sport dla ciała i umysłu

Golf to nie tylko aktywność fizyczna, ale również ćwiczenie koncentracji, cierpliwości i precyzji. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się spokojny, potrafi porządnie zaangażować – i to nie tylko mięśnie.

– To nie jest nudna gra. Golf wymaga strategii, techniki i potrafi być naprawdę wciągający. A do tego – to idealny sposób na aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu – zapewnia jeden z uczestników poprzednich edycji wydarzenia.

Akademia Golfa nad Zalewem Zemborzyckim, mieszcząca się przy ul. Osmolickiej 11, zaprasza w sobotę i niedzielę, 5 i 6 lipca, w godzinach 12-18. Wszystkie atrakcje są całkowicie darmowe.