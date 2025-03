Inni, a jednocześnie tacy sami jak my - Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa – ważna data w kalendarzu

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa przypadają na 21 marca. Data ta nie jest przypadkowa – nawiązuje do obecności dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów u osób z tym zespołem wad wrodzonych. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa oraz promocja praw osób nim dotkniętych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Atrakcje i wydarzenia w Lublinie

Miasto Lublin, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „CAMINO” oraz Centrum Handlowe Skende zapraszają mieszkańców na obchody, które rozpoczną się 21 marca o godz. 10:00 w pasażu centrum.

W programie przewidziano:

Warsztaty edukacyjno-plastyczne „Nie do pary, czyli co kolorowe skarpetki mają wspólnego z Zespołem Downa?” – dzieci i młodzież będą mogły stworzyć maskotki ze skarpetek, zakładki do książek oraz kolorowanki związane z tym tematem. Warsztaty będą odbywać się w formie 45-minutowych sesji dla grup liczących około 20 osób. Warsztaty odbędą się w godzinach od 10-18.

Stoiska prowadzone przez osoby z Zespołem Downa – na stoisku „Skarpetki PoMocy” będzie można zakupić skarpetki nie do pary, symbol tego dnia, a w punkcie „Plakaty PoMocy” – plakaty stworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację zajęć arteterapeutycznych.

Plenerowa wystawa „Różni, ale równi – historie pełne kolorów” na placu Litewskim, która przedstawia codzienne życie osób z Zespołem Downa – ich pasje, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz marzenia. Ekspozycję będzie można oglądać do 6 kwietnia.

Lublin wspiera integrację społeczną

- Wydarzenie i zaplanowane atrakcje mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby osób z Zespołem Downa, zwiększenie świadomości o tym zespole wad wrodzonych oraz promowanie prawa tych osób do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym – podkreśla Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina ds. Społecznych.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w wydarzeniu, noszenia kolorowych skarpetek nie do pary oraz szerzenia świadomości na temat Zespołu Downa. To doskonała okazja do okazania solidarności, wsparcia i lepszego zrozumienia codziennych wyzwań, z jakimi mierzą się osoby z tą wadą wrodzoną.

Dlaczego warto wziąć udział?

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa w Lublinie to nie tylko możliwość wsparcia ważnej inicjatywy, ale również okazja do budowania bardziej otwartego i świadomego społeczeństwa. Każdy, kto dołączy do wydarzenia, może przyczynić się do przełamywania stereotypów i tworzenia świata, w którym różnorodność jest wartością, a nie barierą.