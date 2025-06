– Udany wypoczynek to taki, po którym wracamy do pracy pełni sił i energii. Aby to osiągnąć, warto zaplanować cele na wakacje i choć na kilka dni odciąć się od obowiązków zawodowych – tłumaczy dr Kot.

Czas wolny powinien służyć zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu odpoczynkowi. – Nawet jeśli kochamy swoją pracę czy naukę, naturalna przerwa od obowiązków jest konieczna, by uniknąć wypalenia zawodowego i naładować baterie – dodaje ekspert.

Jak więc zaplanować wakacje, by ich nie zmarnować? – Najlepiej wyznaczyć sobie konkretny cel: może to być odświeżenie kontaktów rodzinnych i towarzyskich, nadrobienie zaległej lektury, zdobycie górskiego szczytu lub po prostu… prawdziwy odpoczynek – radzi dr Kot. Według badań, 2-3 tygodnie nieprzerwanego relaksu pozwalają organizmowi w pełni się zregenerować.

Wypoczynek nie musi oznaczać dalekich podróży. Dla wielu osób równie wartościowy jest relaks w domu, na działce czy nad pobliskim jeziorem. – Najważniejsze, by dobrze się czuć, a nie naśladować innych z mediów społecznościowych – podkreśla psycholog.

Jednym z wyzwań współczesnych wakacji jest technologia, która nie pozwala całkowicie się wyłączyć. – Warto na urlopie wyciszyć telefon służbowy, zmienić ustawienia powiadomień lub ustalić jasne granice z pracodawcą: „Nie odbieram, odpoczywam” – radzi dr Kot. Jeśli całkowite odcięcie nie jest możliwe, można ustalić „okienko czasowe” na sprawdzanie wiadomości – np. pół godziny rano lub raz w tygodniu.

Ekspert zachęca także do świadomego podejścia: – Zaplanuj, że w czasie urlopu nie zamartwiasz się sprawami pracy, a skupiasz na wyznaczonym celu, np. spędzeniu czasu z rodziną lub zdobyciu szczytu górskiego. Reszta roku to czas na zawodowe wyzwania.

Na zakończenie wakacji warto podsumować, co się udało i co zaprocentuje w codziennym życiu. – Dobry odpoczynek objawia się tym, że zaczynamy tęsknić za rutyną i obowiązkami, które znów nas cieszą – podsumowuje dr Paweł Kot.