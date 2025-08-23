Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

Od piątku do niedzieli mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, koncertach, potańcówkach i prelekcjach oraz kiermaszu produktów tradycyjnych z różnych zakątków świata.

Ci, co znają już Re:tradycję spotkają tutaj twórców znanych, a takze poznają nowych. Wśród debiutantów znajdziemy m.in.:

Rodica i Costel Mocanu – garncarze z Rumunii, którzy ocalają zanikłe wzory z wioski Tansa,

Barbara Wandzel – kontynuująca rodzinne tradycje tworzenia ozdób z bibuły,

Olena Andrushchenko i Olena Khilko – malarki rozpysu z Ukrainy,

Ewa Korniluk – snycerka z Podlasia, odtwarzająca dawne ornamenty nadokienne.

Przypominamy, że na czas trwania festiwalu, zamknięta dla ruchu pojazdów jest ulica Królewska. Objazdy komunikacji miejskiej znajdziecie tutaj.

Punkty informacyjne festiwalu znajdują się na placu Łokietka (pod ratuszem) oraz na błoniach zamkowych. Tam można znaleźć wolontariuszy, którzy pomogą i wyjaśnią zagadnienia oraz znajdziemy program festiwalu.