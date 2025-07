Karta EKUZ – mały dokument wielkiej wagi dla podróżujących

Kartę EKUZ można bezpłatnie wyrobić w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ – w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Można też złożyć wniosek online przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), ePUAP lub pocztą. W takim przypadku karta przychodzi na wskazany adres.

Tylko w 2024 roku Lubelski NFZ wydał już ponad milion EKUZ, z czego aż 650 tysięcy – w pierwszym półroczu. Jak podkreśla Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka oddziału, najwięcej kart wydawanych jest w sezonie wakacyjnym – nawet 70% między kwietniem a sierpniem.

– Z tego powodu, czas obsługi wniosków złożonych elektronicznie lub korespondencyjnie może się latem wydłużyć. Warto o tym pamiętać, żeby zdążyć zabrać EKUZ na wakacje – przypomina Bartoszek.

EKUZ jest ważna nie tylko w całej UE i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), ale także w Wielkiej Brytanii oraz na terytoriach zamorskich Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Karta uprawnia do korzystania z opieki medycznej, która jest niezbędna do końca przewidywanego pobytu. Nie obejmuje jednak leczenia planowanego. Trzeba też pamiętać, że w krajach z obowiązkiem współpłacenia (np. Francja, Niemcy, Austria) obowiązują te same zasady również dla posiadaczy EKUZ.

Zanim skorzystasz z usług lekarza za granicą – upewnij się, że honoruje EKUZ. Nie wszyscy specjaliści mają podpisane umowy z państwowym ubezpieczycielem.