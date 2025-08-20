Kolejna kamienica wyłączona z użytkowania. Powodem pęknięcia

Chodzi o kamienicę przy lubelskim deptaku, konkretnie o adres Krakowskie Przedmieście 30.

- Inspektorzy stwierdzili podmycie konstrukcyjnej ściany wewnętrznej w budynku. W związku z tym ogłosili ustnie wyłączenie obiektu z użytkowania – powiedział PAP we wtorek rzecznik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Lublinie Paweł Kwiecień. Dodał, że PINB prawdopodobnie wyda decyzję nakazującą wykonanie robót budowlanych przy ścianie konstrukcyjnej kamienicy, a decyzja będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności.

Po godzinie 10 w środę, Paweł Kwiecień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poinformował nas w rozmowie telefonicznej, że decyzja jest w trakcie przygotowywania i będzie ona znana około południa.

Rzeczniczka lubelskiego ratusza, Justyna Góźdź przekazała w rozmowie z Dziennikiem, że w niedzielę (17 sierpnia) dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymał od dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Lublin informację o zauważonych przez mieszkankę kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 pęknięciach na ścianach klatki schodowej. Jak zawsze w takich sytuacjach podjęte zostały czynności wyjaśniające. Dyżurny MCZK udał się na miejsce zdarzenia i powiadomił o konieczności interwencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

- Oceny stanu technicznego budynku dokonał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin, który podjął wczoraj (19 sierpnia) decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane to na właścicielu/zarządcy spoczywa obowiązek zapewnienia należytego stanu technicznego obiektu budowlanego, a kamienica w tym przypadku stanowi własność prywatną. Na właścicielach kamienicy spoczywa również obowiązek zapewnienia lokali zastępczych na czas ewakuacji mieszkańców - dodaje Góźdź.

Jak twierdzi Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków, kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 nie jest wpisana do rejestru zabytków.

- Podlega ochronie jako część zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/153. W takiej sytuacji ochronie konserwatorskiej podlegają zewnętrzne elementy obiektu, MKZ nie ma podstaw do kontroli wnętrz obiektu, który nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualnie. Organ ochrony zabytków nie zajmuje się kontrolą bezpieczeństwa, tylko stanu zachowania zabytków - stwierdza Mącik.

Dodaje, że MKZ monitoruje stan obiektu zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji. W ubiegłych latach różne działania współwłaścicieli tego obiektu - w zakresie ochrony (czyli w odniesieniu do zewnętrznych ścian obiektu) były prowadzone wielokrotnie. Łącznie w latach 2022-2025 MKZ prowadził 36 postępowań administracyjnych dotyczących tej nieruchomości, w tym postępowania dotyczące wykonywania robót bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego, które kończyły się nakładaniem kar administracyjnych. Ze względu na zakres właściwości konserwatorskich, nie prowadzono postępowań dotyczących wnętrz obiektu.