Kolejny raz Lublin stanie się cyrkową areną. Przed nami Carnaval Sztukmistrzów

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Run Away With The Circus”, które – jak tłumaczą organizatorzy – zachęca do porzucenia codziennych trosk i zanurzenia się w świecie cyrkowej fantazji. W ciągu czterech dni miasto wypełni się barwnymi postaciami, spektakularnymi pokazami i tysiącami widzów.

— To czas w roku, kiedy oddajemy się radości, pozytywnym emocjom i bliskości z kulturą – mówiła na konferencji prasowej Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Spektakle sceniczne i cyrk na ulicy - sprawdź co w programie

Carnaval Sztukmistrzów to wydarzenie, które ściąga artystów z całego świata. Ich popisy możemy podziwiać zarówno na ulicach Lublina, jak i w kameralnych przestrzeniach, gdzie dostaniemy się tylko po zakupie biletu. Spektakle płatne będziemy mogli oglądać na scenie Teatru Starego, w Centrum Kultury oraz w specjalnym namiocie cyrkowym zlokalizowanym na Błoniach Zamkowych.

Wśród spektakli płatnych znajdziemy artystów tj.:

Gabriela Muñoz – gwiazda współczesnej klaunady z Meksyku, wystąpi ze spektaklem „Julieta”, pełnym ciepła i refleksji o starzeniu się. To estetyczna perełka i hołd dla ludzkich dziwactw.

My!Laika – francuska trupa cyrkowa pokaże surrealistyczne widowisko „Winter” z muzyką na żywo.

Teatronas i Art for Rainy Days – litewscy i łotewscy artyści w ramach współpracy z Baltic Nordic Circus Network zaprezentują nowoczesne podejście do cyrku, poruszające tematy śmierci i egzystencji.

Kolektyw Kejos – jedyny polski akcent wśród spektakli zamkniętych, z klaunowskim przedstawieniem „Nie Tak Ty”.

Ceny biletów wahają się od 30 do 80 zł i można je zakupić na STRONIE INTERNETOWEJ. Należy się spieszyć - przedsprzedaż trwa tylko do 30 czerwca.

Wśród bezpłatnych wydarzeń plenerowych na uwagę zasługują:

„Épiphytes” belgijskiej grupy Cie des Chaussons Rouges – poetycki funambulistyczny spektakl na 7-metrowej konstrukcji.

„OnTestosterOn” od czeskiego BoCirK – spektakl o męskości i jej współczesnych odsłonach.

„Heavy Motors” od francuskiego kolektywu SPPI – akrobacje, humor i motoryzacyjne szaleństwo na Placu Litewskim.

Nie zabraknie również tradycyjnego udziału artystów z festiwalu „Śladami Singera”, którzy wystąpią w sobotę.

Uliczne show i Konkurs Buskerski

Nie byłoby Carnavalu bez buskerów. Ulice Lublina ponownie ożyją dzięki artystom buskerskim z całego świata – od Argentyny i Kanady po Niemcy i Słowenię. To już 5. edycja Konkursu Buskerskiego, w którym publiczność wybierze swojego faworyta. O tytuł i statuetkę powalczą:

Duety: akrobatyczny Gato Blanco Gato Negro i żonglerski PilkoPilko .

Soliści: iluzjonista Daniel Burley, żongler Andrej Tomše, klaun Menzo Menjunjes i dedykowana dzieciom Cristal Circo.

Urban Highline Festival – magia nad głowami

To już chyba nieodłączny element Carnavalu Sztukmistrzów. W tych samych dniach odbędzie się także 17. Urban Highline Festival – najstarszy festiwal miejskiego highliningu na świecie. Dziesiątki uczestników z ponad 50 krajów będą balansować na taśmach rozwieszonych nad lubelskimi ulicami. Nowością tegorocznej edycji jest kobiecy zespół organizatorski.

— To coś więcej niż sport – to wspólnota, odwaga i magia miasta – mówiła Urszula Danielska, jedna z organizatorek.

Dla najmłodszych, miłośników muzyki i pasjonatów cyrku

Na Błoniach pod Zamkiem powstanie miasteczko animacji cyrkowych z warsztatami slackline. Wieczorami klub festiwalowy zaprosi na koncerty – zagrają m.in. Flying Bones, Chilly Breeze i Bossa Noga. Nie zabraknie również spotkań literackich – m.in. wokół serii „Circusiana” i rozmów o cyrku jako zjawisku kulturowym.

Atrakcji pełno, że aż ciężko wszystkie wymienić

Występów i atrakcji jest tyle, że ciężko wszystkie wymienić. Przed festiwalem z jego programem możecie się zapoznac na STRONIE INTERNETOWEJ i wybrać najciekawsze propozycje. Natomiast podczas trwania Carnavalu Sztukmistrzów papierowe programy oraz wszelkie informacje znajdziemy na placu Łokietka (czynny każdego dnia festiwalu w godzinach 15.00-20.00) oraz Błoniach Zamkowych (każdego dnia festiwalu w godzinach 14.00-21.00)