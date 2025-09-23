Koncerty, spektakle i warsztaty, czyli Aktywny Senior w Lublinie

Koncert w szkole muzycznej, potańcówka, spotkania o zdrowiu, warsztaty kosmetologiczne, a nawet spektakle teatralne – tak wygląda program cyklu „Aktywny Senior Jesienią”, który Miasto Lublin przygotowało wspólnie z partnerami. To kilkanaście wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, dedykowanych mieszkankom i mieszkańcom w wieku senioralnym.
– W Lublinie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych świętujemy przez cały miesiąc, zapraszając seniorki i seniorów do udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i prozdrowotnych. ‘Aktywny Senior Jesienią’ to inicjatywa szczególnie cenna, bo daje możliwość twórczego i bezpiecznego spędzania czasu, sprzyja budowaniu więzi społecznych, a jednocześnie pozwala zadbać o zdrowie i rozwój osobisty. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania – mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Społecznych.
Koncerty, spektakle i potańcówka
W programie:
-
1 października – koncert uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego (sala koncertowa im. W. S. Dębskiego, godz. 16.30)
-
17 października – potańcówka w Lubelskim Domu Technika (godz. 17.00-20.00)
-
28 października – spektakl „Bal w operze” wg Juliana Tuwima w DDK „Węglin”
-
29 października – spektakl „RESET. Żyjemy – czy tylko śnimy?” w Centrum Kultury
Na wszystkie wydarzenia artystyczne obowiązują bezpłatne wejściówki
Zdrowie i wiedza w pakiecie
Seniorzy będą mogli także skorzystać z cyklu spotkań i warsztatów:
-
20 października – spotkanie „Herbatka u Władka – Dbamy o zdrowie” w Hotelu Arche. W programie m.in. wykłady o słuchu, osteoporozie i profilaktyce bólu kręgosłupa oraz konsultacje NFZ, ZUS i specjalistów.
-
24 października – wykład „Tajemnice Wzgórza Zamkowego” w Urban Lab Lublin, prowadzony przez dr Jolantę Polańską.
-
27–28 października – warsztaty kosmetologiczne organizowane przez Uniwersytet Medyczny.
Jak zdobyć wejściówki i zapisy?
Ze względu na duże zainteresowanie, część wydarzeń wymaga wcześniejszych zgłoszeń telefonicznych, a na koncerty, potańcówkę i spektakle konieczne będą bezpłatne wejściówki, które można odbierać w wyznaczonych punktach.
Aktualny program i szczegóły zapisów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.