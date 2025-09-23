Koncerty, spektakle i warsztaty, czyli Aktywny Senior w Lublinie

– W Lublinie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych świętujemy przez cały miesiąc, zapraszając seniorki i seniorów do udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i prozdrowotnych. ‘Aktywny Senior Jesienią’ to inicjatywa szczególnie cenna, bo daje możliwość twórczego i bezpiecznego spędzania czasu, sprzyja budowaniu więzi społecznych, a jednocześnie pozwala zadbać o zdrowie i rozwój osobisty. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania – mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Społecznych.

Koncerty, spektakle i potańcówka

W programie:

1 października – koncert uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego (sala koncertowa im. W. S. Dębskiego, godz. 16.30)

17 października – potańcówka w Lubelskim Domu Technika (godz. 17.00-20.00)

28 października – spektakl „Bal w operze” wg Juliana Tuwima w DDK „Węglin”

29 października – spektakl „RESET. Żyjemy – czy tylko śnimy?” w Centrum Kultury

Na wszystkie wydarzenia artystyczne obowiązują bezpłatne wejściówki

Zdrowie i wiedza w pakiecie

Seniorzy będą mogli także skorzystać z cyklu spotkań i warsztatów:

20 października – spotkanie „Herbatka u Władka – Dbamy o zdrowie” w Hotelu Arche. W programie m.in. wykłady o słuchu, osteoporozie i profilaktyce bólu kręgosłupa oraz konsultacje NFZ, ZUS i specjalistów.

24 października – wykład „Tajemnice Wzgórza Zamkowego” w Urban Lab Lublin, prowadzony przez dr Jolantę Polańską.

27–28 października – warsztaty kosmetologiczne organizowane przez Uniwersytet Medyczny.

Jak zdobyć wejściówki i zapisy?

Ze względu na duże zainteresowanie, część wydarzeń wymaga wcześniejszych zgłoszeń telefonicznych, a na koncerty, potańcówkę i spektakle konieczne będą bezpłatne wejściówki, które można odbierać w wyznaczonych punktach.

Aktualny program i szczegóły zapisów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.