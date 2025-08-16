KUL wykształci więcej lekarzy, ale nie będzie dodatkowej rekrutacji

Tegoroczna rekrutacja na kierunek lekarski cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem – o jedno miejsce ubiegało się niemal 18 kandydatów. Kryteria są bardzo wymagające: ostatnia osoba zakwalifikowana w lipcu uzyskała 75 punktów na 100, a z biologii musiała mieć co najmniej 83 proc. na maturze.

– Zwiększenie limitu przyjęć to wyraz docenienia jakości kształcenia na naszym Collegium Medicum. Cieszy nas, że możemy przyjąć większą grupę kandydatów z bardzo dobrymi wynikami maturalnymi. Studenci wybierają KUL nie tylko ze względu na nowoczesną bazę dydaktyczną, ale także na jasno zdefiniowany świat wartości i mentorskie podejście do kształcenia – podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Uczelnia nie planuje dodatkowej rekrutacji. Na listach oczekujących znajduje się wystarczająca liczba kandydatów spełniających wymagania. KUL podkreśla, że listy zakwalifikowanych mogą być dłuższe niż liczba miejsc – to standardowa procedura, która uwzględnia rezygnacje i brak potwierdzeń podjęcia studiów.

Proces rekrutacyjny odbywa się w pełni elektronicznie. Kandydaci muszą wygenerować formularz w systemie e-Rekrut, wgrać wymagane dokumenty i osobiście (lub przez pełnomocnika) okazać oryginały świadectwa maturalnego oraz badań lekarskich na Wydziale Medycznym. Brak dopełnienia formalności skutkuje skreśleniem z listy.