Kwesta na cmentarzu przy ul. Lipowej. Czekają na wolontariuszy

– To dobrze, że będzie tradycyjna kwesta, bo wiele osób o to dopytuje. Niektórzy ludzie zaczepiali mnie nawet na ulicy – przyznaje Stanisław Santarek, który przez wiele lat stał na czele Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina organizującego zbiórkę, teraz pełni funkcję wiceprezesa. – Kwesta będzie prowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego. Kwestarze po zakończonej zbiórce będą oddawać puszkę w drzwiach, nie będą wchodzić do środka do sztabu, który będzie się mieścić w siedzibie Polskiego Radia Lublin (rozgłośnia pomaga w organizacji kwesty - red.).

Przed zbiórką, ze względu na stan epidemii każdy wolontariusz wraz z pokwitowaniem otrzymania puszki będzie wypełniał ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Osoby kwestujące będą zobowiązane do przestrzegania aktualnie obowiązujących w kraju wytycznych – noszenie maseczki zakrywającej nos i usta a także dezynfekcji rąk jak też do przestrzegania zasady zachowania odległości minimum 1,5 metra od innych. Wolontariusze będą mieć też mierzoną temperaturę ciała (wynik pomiaru powyżej 38 stopni C. będzie oznaczać zakaz wstępu na teren rozgłośni).

Trzydniowa kwesta na cmentarzu będzie prowadzona w godz. 8-18. Organizatorzy czekają na wolontariuszy. Osoby, które chcą pomóc w zbiórce pieniędzy na ratowanie cmentarnych zabytków są proszone o rejestrację e-mailową pod adresem kwesta@radio-lublin.pl (organizatorzy proszą o podanie daty i godziny, kiedy wolontariusze chcieliby odebrać puszkę i imienny identyfikator). Na kwestę można się zgłaszać do 29 października (do godz. 14).