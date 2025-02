Lex deweloper na Wojciechowskiej spalił na panewce. Radni przeciwni budowie osiedla na Konstantynowie

Obawy dotyczące lokalizacji

Jednym z głównych argumentów przeciwko inwestycji okazało się ostatecznie sąsiedztwo z Lubelskimi Zakładami Farmaceutycznymi Polfa. Prezes spółki Dariusz Drozdowski, który pojawił się na posiedzeniu komisji, zwrócił uwagę na potencjalne konflikty związane z działalnością zakładu, który funkcjonuje w trybie trzyzmianowym, przez siedem dni w tygodniu. Wskazał m.in. na hałas generowany przez maszyny i ruch ciężarówek. Jak twierdził, pierwszeństwo do prowadzenia działalności mają ci, którzy już w danym miejscu funkcjonują.

Zwraca ł on uwagę również na bliskie sąsiedztwo planowanych bloków i zakładów Polfy.

– Na pewno będzie dochodzić do sytaucji gdzie można sobie wyobrazić potencjalnych nowych mieszkańców, którzy mają balkony skierowane w stronę naszego zakładu, chcieliby sobie weekendem popić kawkę, a tu się okazuje, że huczą wentylatory, działają urządzenia techniczne – mówił Drozdowski.

– To będzie około tysiąca samochodów, które między 7:30, a 8 będą chciały wyjechać do pracy. To można sobie wyobrazić jakie to będą problemy komunikacyjne. Nam wychodziło, że żeby ten tysiąc samochodów się włączył do ruchu to by to trwało około dwóch godzin – dodawał