Miejskie ciepło dociera do 4 tys. budynków. W 2023 roku padł rekord

W 2023 r. do sieci włączono 65 nowych budynków, o łącznej mocy zamówionej wynoszącej 23,5 MW i powierzchni ponad 270 tys. m kw.

– To rekordowy wynik, nienotowany od co najmniej trzydziestu lat. Dodatkowo, dla kolejnych 117 obiektów wydano dokumenty określające warunki przyłączenia do sieci – podkreśla Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy LPEC i dodaje, że wśród nowo przyłączonych obiektów dominują wielorodzinne budynki mieszkaniowe, stanowiąc prawie 83% wszystkich nowych przyłączeń pod względem mocy cieplnej. – Pozostałe przyłączenia obejmują budynki użyteczności publicznej oraz obiekty usługowe. Warto zaznaczyć, że inwestorzy decydujący się na przyłączenie do sieci ciepłowniczej to nie tylko właściciele nowo budowanych obiektów, ale również ci, którzy zrezygnowali z indywidualnych źródeł ogrzewania. W sumie 18 budynków, korzystających dotychczas z kotłowni gazowych lub pieców na paliwo stałe, dołączyło do sieci ciepłowniczej – podkreśla Teresa Stępniak-Romanek.