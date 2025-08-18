LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Kiedy i gdzie?

Jak informuje wykonawca prac, czyli Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w piątek 22 sierpnia 2025 roku od godz. 17 do niedzieli 24 sierpnia do północy zamknięty zostanie odcinek ul. Biernackiego przy skrzyżowaniu z ul. Bolesława Prusa.

W tym czasie dojazd do posesji przy ul. Probostwo i ul. Sierocej będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Lubartowskiej. Kierowcy proszeni są o wcześniejsze zaplanowanie trasy i korzystanie z objazdów.

Zwężenie pasa od poniedziałku

To nie koniec zmian. Od poniedziałku 25 sierpnia do soboty 30 sierpnia 2025 r. na odcinku od ul. Probostwo do ul. Bolesława Prusa zajęty będzie jeden pas ruchu. Przejezdny pozostanie pas w kierunku od ul. Bolesława Prusa do ul. Lubartowskiej.

Apel o ostrożność

Służby apelują do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności w rejonie robót oraz stosowanie się do oznakowania. – Za wszelkie niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość – przekazuje inwestor.