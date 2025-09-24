Lubelscy „Łowcy Głów” wytropili 45-latka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania

Mężczyzna w Niemczech dopuścił się brutalnej napaści na śpiącego w pokoju mężczyznę, zadając mu ciosy w głowę w celu rabunku gotówki. Pokrzywdzony zdołał wydostać się z pokoju i trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Okazało się, że 45-latek ukrywał się przed organami ścigania. Oprócz przestępstwa popełnionego w Niemczech, poszukiwany był także przez rycki sąd do odbycia 2-letniej kary pozbawienia wolności za szereg przestępstw popełnionych w regionie, w tym udział w bójkach i kradzieże z włamaniem do budynków gospodarczych i domków letniskowych na terenie powiatów lubartowskiego, ryckiego i puławskiego.

Dzięki współpracy lubelskich „Łowców Głów” z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, policjantami pionu kryminalnego KWP oraz funkcjonariuszami z biłgorajskiej komendy, poszukiwany został zatrzymany w jednym z domów w Biłgoraju. Zaskoczony mężczyzna trafił do zakładu karnego w Zamościu.

– Dzięki doświadczeniu i współpracy wielu służb udało się zatrzymać groźnego przestępcę, który unikał odpowiedzialności zarówno w kraju, jak i za granicą – mówi nadkomisarz Anna Kamola.

Policja przypomina, że informacje o osobach ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości można przekazywać anonimowo pod numerem telefonu: 798 003 676.