Lubelscy „Łowcy głów" z kolejnym sukcesem

Zatrzymana była poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania
Zatrzymana była poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania (fot. KWP Lublin)

Lubelscy „Łowcy Głów”  zatrzymali 41-latkę poszukiwaną za zabójstwo w Niemczech. Kobieta pochodząca z powiatu lubartowskiego ukrywała się pod Opolem. W momencie zatrzymania był kompletnie zaskoczona.

 Do zabójstwa doszło w maju 2024 roku w jednej z miejscowości na terenie Saksonii-Anhalt w Niemczech. 64-letni obywatel Polski zginął z rąk swojej partnerki, od ciosów ostrym narzędziem. W zbrodni pomógł jej znajomy, który wcześniej na pokrzywdzonego rzucił się z młotkiem. Ofiara zbrodni została następnie wrzucona do pojazdu.

Do poszukiwań sprawczyni zabójstwa ruszyły niemieckie służby. W lipcu b.r. za 41-latką został wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania.

Informacja o zbrodni w Niemczech i poszukiwanej 41-latce, która była mieszkanką powiatu lubartowskigo, dotarła również do lubelskich „Łowców Głów”. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie dzięki prowadzonym operacyjnym czynnościom ustalili, że poszukiwana ukrywa się w Polsce, w jednej z niewielkich miejscowości w województwie opolskim. Wspólnie z poszukiwaczami z KWP w Opolu dokonali jej zatrzymania. Kobieta mieszkała u obecnego partnera na jednej z posesji.

41-latka była bardzo zaskoczona zatrzymaniem. W kajdankach opuściła miejsce swojej kryjówki i została umieszczona w policyjnym areszcie. Następnie policjanci doprowadzili ją do Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz do Sądu Okręgowego w Opolu, który zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres 40 dni. Wkrótce zapadnie decyzja o przekazaniu zatrzymanej 41-latki stronie niemieckiej. Za zabójstwo kobieta odpowie zgodnie z miejscowym prawem.

Mężczyzna, który pomagał w zabójstwie, obecnie odsiaduje karę za inne przestępstwo w jednym z zakładów karnych w Polsce.

Przy okazji, przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

Wyjątkowa sobota w Betclic III lidze. Wygrane Chełmianki i Podlasia, remis Świdniczanki

Wyjątkowa sobota w Betclic III lidze. Wygrane Chełmianki i Podlasia, remis Świdniczanki

Takiej soboty w sezonie 25/26 nasi trzecioligowcy jeszcze nie mieli. Chełmianka zgodnie z planem wygrała po raz czwarty, pełną pulę z Dębicy przywiozło Podlasie, a Świdniczanka zdobyła pierwsze „oczko” w nowych rozgrywkach.
Garmin Triathlon Tour Stężyca 2025 - będą objazdy, bo biegną i pedałują

Garmin Triathlon Tour Stężyca 2025 - będą objazdy, bo biegną i pedałują

Już jutro, 24 sierpnia, odbędzie się jedna z edycji największego cyklu triathlonowego w Polsce – Garmin Triathlon Tour Stężyca 2025. Kierowcy musza być gotowi na utrudnienia w ruchu.
Złoto i brąz Indywidualnych Mistrzostw Europy U19 dla żużlowców Orlen Oil Motoru

Złoto i brąz Indywidualnych Mistrzostw Europy U19 dla żużlowców Orlen Oil Motoru

Wielki sukces Bartosza Jaworskiego. Młodzieżowiec Orlen Oil Motoru Lublin w sobotnich zawodach na torze w Grudziądzu wywalczył złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Europy. Brąz powędrował za to do Bartosza Bańbora
Na SOR tylko w sytuacji zagrożenia życia. NFZ przypomina pacjentom zasady

Na SOR tylko w sytuacji zagrożenia życia. NFZ przypomina pacjentom zasady

Ponad 133 tysiące osób zgłosiło się w pierwszej połowie tego roku do szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie lubelskim. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że SOR to miejsce dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia – a nie alternatywa dla przychodni.
Motor w czterech ostatnich meczach zdobył tylko dwa punkty
WIDEO
film

Kiepska passa trwa. Motor przegrał w Kielcach

Wygrana na inaugurację, a w czterech kolejnych meczach: dwa remisy i dwie porażki. Motor w sobotę nie przerwał kiepskiej passy, bo zasłużenie przegrał z Koroną 0:2
W pierwszym meczu mistrzostw świata siatkarek Polska pokonała Wietnam 3:1

Mistrzostwa świata siatkarek: Polska pokonała Wietnam 3:1

W pierwszym spotkaniu mistrzostw świata w Tajlandii reprezentacja Polski siatkarek pokonała Wietnam 3:1
Poszukiwany Mateusz Zdunek

Pomóżcie go odnaleźć!

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie prowadzi poszukiwania zaginionego 17-letniego Mateusza Zdunka.
"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

W piątek Orlen Oil Motor Lublin po zaciętym spotkaniu pokonał w Grudziądzu tamtejszy Bayersystem GKM Grudziądz 47:43 i jest o włos od awansu do finału fazy play-off w PGE Ekstralidze. Jak spotkanie podsumowali jego bohaterowie?
Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1

Defensywa nadal do poprawki. Korona Kielce - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Nieudany występ Motoru Lublin w Kielcach. Drużyna Mateusza Stolarskiego zasłużenie przegrała z Koroną 0:2.
"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki
żyrzyn

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

W niedzielę, 24 sierpnia w żyrzyńskim parku odbędą się dożynki gminne. Na scenie wystąpi m.in. znany i popularny zwłaszcza w latach 90-tych zespół Golden Life, który przypomni widowni swoje największe przeboje.

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?
pierwszy dzwonek

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Zakupy szkolne to jeden z głównych punktów w sierpniowym budżecie. Jak się okazuje 39 proc. rodzin zaczyna kompletowanie wyprawki miesiąc przed pierwszym dzwonkiem, kolejne 32 proc. zostawia to na drugą połowę sierpnia. Podręczniki najczęściej zamawiamy online, za to drobne akcesoria – długopisy, temperówki czy bloki – kupujemy przy okazji wizyty w sklepach stacjonar-nych.
Chris Clarke jednak nie zostanie zawodnikiem PGE Startu Lublin

PGE Start musi szukać nowego zawodnika. Chris Clarke nie zagra w Lublinie

Wydawało się, że wicemistrzowie Polski z Lublina skompletowali już kadrę na sezon 2025/2026. Niestety, w sobotę PGE Start poinformował, że Chris Clarke nie przeszedł testów medycznych i ostatecznie Amerykanin nie założyli czerwono-czarnej koszulki.
W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

Pokazy driftu, stuntu oraz sportowa rywalizacja na czas i precyzję na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym. Do tego promocja bezpieczeństwa na drodze, charytatywna zbiórka i sporo pozytywnej energii. To wszystko już w niedzielę, 24 sierpnia, przy ul. Dęblińskiej w Puławach.
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

W meczu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska. Przed spotkaniem puławski klub zaprezentował kibicom kadrę na nowy sezon

Komunikaty