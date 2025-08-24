Do zabójstwa doszło w maju 2024 roku w jednej z miejscowości na terenie Saksonii-Anhalt w Niemczech. 64-letni obywatel Polski zginął z rąk swojej partnerki, od ciosów ostrym narzędziem. W zbrodni pomógł jej znajomy, który wcześniej na pokrzywdzonego rzucił się z młotkiem. Ofiara zbrodni została następnie wrzucona do pojazdu.

Do poszukiwań sprawczyni zabójstwa ruszyły niemieckie służby. W lipcu b.r. za 41-latką został wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania.

Informacja o zbrodni w Niemczech i poszukiwanej 41-latce, która była mieszkanką powiatu lubartowskigo, dotarła również do lubelskich „Łowców Głów”. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie dzięki prowadzonym operacyjnym czynnościom ustalili, że poszukiwana ukrywa się w Polsce, w jednej z niewielkich miejscowości w województwie opolskim. Wspólnie z poszukiwaczami z KWP w Opolu dokonali jej zatrzymania. Kobieta mieszkała u obecnego partnera na jednej z posesji.

41-latka była bardzo zaskoczona zatrzymaniem. W kajdankach opuściła miejsce swojej kryjówki i została umieszczona w policyjnym areszcie. Następnie policjanci doprowadzili ją do Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz do Sądu Okręgowego w Opolu, który zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres 40 dni. Wkrótce zapadnie decyzja o przekazaniu zatrzymanej 41-latki stronie niemieckiej. Za zabójstwo kobieta odpowie zgodnie z miejscowym prawem.

Mężczyzna, który pomagał w zabójstwie, obecnie odsiaduje karę za inne przestępstwo w jednym z zakładów karnych w Polsce.

Przy okazji, przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.