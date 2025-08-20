Lubelskie Hospicjum Dobrego Samarytanina z rekordowym wsparciem od ludzi dobrego serca

– Ten „podatkowy” gest i rosnące zainteresowanie wsparciem niezwykle cieszą. To ważne, by dostrzegać potrzeby tych, którzy odchodzą i którzy często są spychani na opłotki naszych codziennych spraw. Dzięki wsparciu z tzw. „1,5 proc.” możemy należycie zatroszczyć się o naszych podopiecznych i zapewnić im godne warunki odchodzenia – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL i prezes zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Dzięki tegorocznym środkom placówka mogła już zakupić tak potrzebne w opiece paliatywnej koncentratory tlenu. Kolejne plany są ambitne – remont i przebudowa siedziby, w tym m.in. budowa ogrodu zimowego z windą, poszerzenie drzwi w salach chorych oraz hydroizolacja fundamentów w starszej części budynku.

– Oprócz bieżących kosztów i potrzeb domu hospicyjnego, przychód chcielibyśmy przeznaczyć na wsparcie przebudowy budynku Hospicjum, stworzenie ogrodu zimowego wraz z windą, poszerzenie drzwi w salach chorych oraz hydroizolację fundamentów w starej części budynku – wylicza Paweł Snopek, kierownik Hospicjum.

W poprzednich latach środki z podatkowych odpisów pozwoliły m.in. na zakup samochodu do opieki domowej, remont przeciekającego dachu, konserwację windy i kotłowni, modernizację instalacji elektrycznych i gazowych czy wdrożenie programu do elektronicznej dokumentacji pacjentów.

Hospicjum przypomina też, że wciąż trwa wyjątkowa akcja „Nagraj się dla Hospicjum”. To inicjatywa, która nic nie kosztuje, a daje ogromną wartość – przede wszystkim uśmiech i chwilę radości pacjentom. Każdy może nagrać krótkie słowa wsparcia czy pozytywną historię ze swojego życia i podzielić się nimi z Podopiecznymi.

Projekt powstał dzięki współpracy Hospicjum Dobrego Samarytanina, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archidiecezji Lubelskiej oraz Stowarzyszenia Anthill.