Lublin biegnie dla życia – Sun Run 2025. Niedługo ruszą zapisy

O 12 na trasie o długości 5 kilometrów spotkają się miłośnicy biegania, wolontariusze i wszyscy, którzy chcą wesprzeć Hospicjum Dobrego Samarytanina. To nie tylko okazja do sprawdzenia swoich sił, ale przede wszystkim do okazania solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Limit czasu na przebiegnięcie trasy wynosi 60 min. Celem jest zebranie środków na rozbudowę infrastruktury Hospicjum Dobrego Samarytanina przy ul. Bernardyńskiej 11A - dostępu do ogrodu i wybudowanie ogrodu wewnętrznego dostępnego przez cały rok.