Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

Codzi o trzy lubelskie placówki: Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Energetycznych oraz Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

– Nowoczesna edukacja zawodowa powinna zapewniać odpowiednie warunki do nauki. W miejskich technikach, szkołach branżowych i placówkach kształcenia ustawicznego obok wiedzy teoretycznej, w przygotowaniu uczniów do zawodu kluczowa jest praktyka. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w infrastrukturę warsztatów szkolnych, w których młodzież zdobywa umiejętności, które później wykorzysta w pracy zawodowej. Rozwój specjalistów w wielu branżach to również inwestycja w przyszłość Lublina – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zakres inwestycji

Prace obejmują m.in.: przebudowę pomieszczeń warsztatowych, wymianę stolarki, nowe instalacje, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym montaż dźwigów), instalację paneli fotowoltaicznych, nowoczesnych systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i bezpieczeństwa, remont sanitariatów i klatek schodowych oraz zakup specjalistycznego wyposażenia.

W Zespole Szkół Elektronicznych umowę na przebudowę warsztatów zawarto ze spółką PBH ESCO-BUD na kwotę 1,82 mln zł, zakończenie prac planowane jest pod koniec października. W przypadku Zespołu Szkół Energetycznych wykonawcą jest firma Edach Sp. z o.o., a wartość kontraktu wynosi 3,09 mln zł, z terminem realizacji do lipca 2026 r. Natomiast przebudowa warsztatów przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest obecnie na etapie przetargu – oferty można składać do 6 października, a realizacja potrwa 16 miesięcy od podpisania umowy.

Całkowita wartość projektu „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin” wynosi 15,1 mln zł, z czego 11,8 mln zł pochodzi z dofinansowania UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2027 r.

Kształcenie zawodowe w Lublinie

Zespół Szkół Elektronicznych kształci m.in. w zawodach: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz w branżowej szkole elektronicznej I stopnia.

Zespół Szkół Energetycznych oferuje kierunki: technik energetyk, technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz szkołę branżową przygotowującą elektryków i elektromechaników.

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształci m.in. techników mechaników, mechatroników, informatyków, grafików, spawaczy i automatyków, a w szkole branżowej – mechaników pojazdów, operatorów obrabiarek skrawających, mechatroników i ogrodników.

Nowoczesne warsztaty szkolne mają zapewnić uczniom bezpieczne i funkcjonalne miejsca do nauki praktycznych umiejętności, co pozwoli im lepiej przygotować się do wymagań rynku pracy i wspierać rozwój gospodarczy Lublina.