Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

– Rokrocznie obserwowany, stały wzrost ruchu turystycznego wskazuje, że nasze miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem podróży zarówno dla osób z kraju, jak i z zagranicy. Dzięki stopniowemu wzrostowi osób zainteresowanych zwiedzeniem naszego miasta, zarówno mieszkańcy jak i lokalna branża turystyczna mogą w sposób zrównoważony adaptować się do rosnącej liczby turystów w zakresie dostępności atrakcji turystycznych, bazy noclegowej czy gastronomicznej. Optymistyczne dane z pierwszej połowy 2025 roku pozwalają z nadzieją oczekiwać kolejnego rekordowego wyniku na koniec roku – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Mazowsze na prowadzeniu, Brytyjczycy w natarciu

W liczbach wygląda to tak: w pierwszym półroczu 2025 roku większość gości stanowili turyści z Polski – aż 646 tysięcy osób. Najwięcej z województwa mazowieckiego (259 tys., wzrost o 35 proc. względem zeszłego roku), dalej z lubelskiego (232 tys., choć to o 5 proc. mniej niż rok wcześniej) oraz małopolskiego (22 tys.). Do Lublina chętnie zaglądali też mieszkańcy województw świętokrzyskiego (21 tys.) i śląskiego (20 tys.).

Ponad połowa krajowych turystów – 355 tys. – zdecydowała się zostać w Lublinie przynajmniej na jedną noc.

Goście z zagranicy stanowili ćwierć wszystkich odwiedzających – to 248 tysięcy osób. Najczęściej przyjeżdzają do nas • Brytyjczycy (104 tys.) • Amerykanie (29 tys.) • Niemcy (19 tys.).

Cudzoziemcy częściej wybierali jednodniowe wizyty, ale i tak zostawili w mieście sporo śladów… i pewnie niejedno zdjęcie w telefonach.

Spacerem po klasyce

Co ich przyciąga? Lista przebojów jest stała: • Stare Miasto • Krakowskie Przedmieście • Plac Litewski z Portalem i fontanną multimedialną • Ogród Saski.

Wysoko w rankingach popularności znalazły się także Zamek Lubelski, Bazylika oo. Dominikanów, Centrum Spotkania Kultur, Państwowe Muzeum na Majdanku i Archikatedra Lubelska z Wieżą Trynitarską.

Pełniejsze dane – m.in. o długości pobytów i strukturze wiekowej turystów – poznamy w rocznym podsumowaniu. Statystyki powstają na podstawie danych geolokalizacyjnych, zbieranych na zlecenie Miasta Lublin i Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.

A kto już teraz chce zanurzyć się w liczbach i trendach, może zajrzeć do „Barometru Turystycznego” za 2024 r. To raport, który nie tylko liczy turystów, ale też porównuje ich napływ z ofertą spędzania wolnego czasu w mieście.