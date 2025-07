Lublin: Warszawska w remoncie, linia N3 pojedzie inaczej

Pierwszy etap obejmuje remont ulicy tuż przed skrzyżowaniem z ul. Zbożową i 375 metrów dalej w stronę granicy miasta.

W związku z układaniem nowej nawierzchni 31 lipca i 1 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu i kursowaniu linii nr N3. Dojazd do ul. Agronomicznej i Zbożowej będzie czasowo wyłączony, a trasa linii N3 zostanie skrócona do pętli przy ul. Zbożowej.

W tych dniach od godz. 17.00 wykonawca w pierwszej kolejności zamknie dojazd do ul. Agronomicznej. A ok. godz. 22.30 zamknięty zostanie dojazd do ul. Zbożowej. Dojazd do tych ulic będzie odbywał objazdem. Komunikacja miejska kursuje normalnie.

Zaś, w nocy z 1 na 2 sierpnia trasa linii nr N3 zostaje skrócona do pętli przy ul. Zbożowej. Przystanki Jemiołowa, Gajowa, Skansen nie będą obsługiwane.

W dalszym ciągu wyłączona z użytkowania jest zatoka przystankowa Skansen 03 – dla tego przystanku cały czas obowiązuje lokalizacja tymczasowa, przeniesiona o 150 m w kierunku granic miasta.

Przypomnijmy, że w sumie przebudowy doczeka się ponad 500 metrów alei, od skrzyżowania z ul. Zbożową do rejonu ul. Skowronkowej. To prawie 6,5 tys. mkw nawierzchni bitumicznej do wymiany. Plus remont zatok przystankowych, chodników i poboczy.