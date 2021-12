Lublin. Zabiorą kontenery na śmieci, postawią nowe

Cała operacja ma związek ze zmianą firmy, która będzie obsługiwać znaczną część miasta. Chodzi o sześć dzielnic:

Czechów Południowy,

Czechów Północny,

Sławin,

Czuby Południowe,

Wrotków,

Zemborzyce.

Od stycznia odpady z tych dzielnic będzie wywozić wybrana w miejskim przetargu firma KOMA Lublin.

– Od początku grudnia spółka KOMA dostarcza mieszkańcom tych sektorów własne pojemniki na bioodpady i odpady zmieszane, a także worki na frakcje segregowane – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Po ostatnim odbiorze zrealizowanym przez obecnego operatora, prosimy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej o korzystanie z nowo dostarczonych przez firmę KOMA pojemników na bioodpady i odpady zmieszane. Firma świadcząca usługę do 31 grudnia będzie zobowiązana do zabrania swoich pojemników.

Ratusz zapewnia, że stara się głównie o to, by w trakcie sporej operacji żadna nieruchomość nie została bez pojemników. Nie da się jednak wykluczyć, że mieszkańcy będą musieli sobie poradzić z czasowym spiętrzeniem kontenerów, gdy nowe już przyjadą, a stare jeszcze nie zostaną zabrane.

– Podejmujemy działania, aby nie doszło do gromadzenia nadmiernej liczby pojemników przy nieruchomościach, a odbiór starych i dostawa nowych odbywały się w sposób płynny i uporządkowany – deklaruje Głazik. – Będziemy starali się, aby poprzedni operator po wykonaniu ostatniego odbioru sukcesywnie zabierał z nieruchomości swoje pojemniki.

Do końca grudnia mieszkańcy powinni dostać nowe harmonogramy wywozu odpadów, które powinny się też ukazać na stronie internetowej koma.net.pl. Dla mieszkańców wspomnianych dzielnic uruchomiono też infolinię (570 580 622), czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.