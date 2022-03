Lublin. Zaczął się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego

Przed zgłoszeniem pomysłu należy policzyć jego koszty, co ułatwia cennik przygotowany przez Urząd Miasta i dostępny na stronie lublin.eu/budzetobywatelski. Można w nim sprawdzić chociażby to, ile trzeba rezerwować na montaż ławki (1800 zł za sztukę), na budowę drogi dla rowerów (720 zł za mkw.), ile kosztuje zatoka autobusowa (110 tys. zł), a ile godzina zajęć w domu kultury (od 80 do 100 zł). To ważne informacje, bo koszty realizacji pomysłów muszą się zmieścić w limitach zależnych od kategorii projektu.

Kategorie są trzy. Pierwsza to pomysł dzielnicowy, który musi przewidywać jakąś inwestycję (np. budowę, przebudowę lub remont parkingu, placu zabaw, chodnika itp.), a jego koszt nie może przekraczać 350 tys. zł. To kwota gwarantowana dla każdej dzielnicy, oczywiście pod warunkiem, że z jej terenu zostanie zgłoszony jakiś projekt. Ważne, że inwestycja musi się zmieścić w granicach jednej dzielnicy.

Drugą kategorią jest inwestycja ogólnomiejska. Tu obowiązuje większy limit kosztów: 1 mln zł. W jeden projekt można wpisać dwie inwestycje, uważając przy tym na pewien istotny szczegół. – Remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont ulic w dwóch lokalizacjach to już dwa odrębne zadania – podkreśla Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. Trzeba też pamiętać, że ogólnomiejski projekt inwestycyjny nie może się ograniczać do samego zaprojektowania jakiegoś obiektu, np. chodnika lub jezdni. Musi przewidywać również budowę i mieścić się w milionie.

Ostatnia kategoria to ogólnomiejski projekt nieinwestycyjny z limitem kosztów ustalonym na 200 tys. zł. Tylko tu można zgłosić zajęcia sportowe, kulturalne, wycieczki i inne akcje społeczne. Wykluczone są wszelkie remonty i budowy.

W każdym przypadku do projektu trzeba dołączyć podpisy co najmniej dwóch popierających go osób. Jeden z nich może złożyć sam autor pomysłu.

Projekty można zgłaszać poprzez stronę internetową decyduje.lublin.eu lub poprzez elektroniczną platformę ePUAP, albo na papierowym formularzu składanym w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a oraz Wolska 11). Pomoc w pisaniu wniosku można uzyskać przez telefon (81 466 19 00) lub mailem (obywatelski@lublin.eu). Planowane są też dwa zdalne spotkania konsultacyjne (niezbędne linki do pojawią się na stronie lublin.eu/budzetobywatelski) w dniu spotkania (16 i 28 marca o godz. 17).

Wnioski będą przyjmowane do 31 marca. Do planowanego na jesień głosowania dopuszczone będą tylko te, które przejdą ocenę formalną. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że wszelkie inwestycje muszą się znajdować na nieruchomościach będących własnością miasta i niezagrożonych zwrotem na rzecz dawnych właścicieli. Wymagana jest też ogólnodostępność projektu i dlatego nie można zaproponować np. wyposażenia sali lekcyjnej. Przy liczeniu kosztów warto pamiętać o inflacji, która może sprawić, że zarezerwowane pieniądze okażą się w przyszłym roku niewystarczające.

W budżecie obywatelskim na rok 2023 jest do podziału 14 mln zł. Pieniądze pozostałe po uwzględnieniu zwycięskich projektów dzielnicowych (czyli nie mniej niż 9 mln 450 tys. zł) trafią na projekty ogólnomiejskie, z czego 1 mln zł na te nieinwestycyjne, a reszta na pomysły związane z inwestycjami.