Masz te produkty w domu? Od razu oddaj je do sklepu

Action prosi klientów o natychmiastowy zwrot trzech produktów z ich asortymentu. Ich użytkowanie lub spożycie może zagrażać naszemu zdrowiu.

- Zalecamy niekorzystanie z poniższych artykułów w przypadku wycofania z rynku lub zastosowanie się do ostrzeżenia związanego z bezpieczeństwem w trakcie korzystania⁠. Oczywiście masz prawo do zwrotu wycofywanych z rynku artykułów bez konieczności przedstawienia paragonu⁠. W takim przypadku otrzymasz z powrotem kwotę zakupu w pełnej wysokości⁠. Przepraszamy za wszelkie niedogodności⁠ - czytamy w komunikacie sklepu na ich stronie internetowej.

Pierwszy wycofany produkt to chipsy Lays Multipack 9⁠-pack

Numer produktu Action 3016891

Data przydatności do spożycia 23/08/2025

Kod EAN 8710398529787

Kod producenta 340057333

W trakcie produkcji do produktu przypadkowo trafił olej mineralny nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością, zawierający substancje MOSH i MOAH. Jednorazowe spożycie nie stanowi zagrożenia — ryzyko dla zdrowia jest niskie. Jednak ze względu na obecność olejów mineralnych, które nie są dopuszczone do spożycia w Unii Europejskiej, regularne ich przyjmowanie przez dłuższy czas może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Drugi produkt to Laleczka CUPCAKE

Numer artykułu Action 3202004⁠-39918

Kod EAN 8714627013566

Kod producenta/numer partii 23000533

Produkt nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia użytkowników.

Ostatnim wycofanym produktem jest zegarek My Time Men Wrist watch with metal strap

Numer produktu Action 2556630

Kody EAN 8718969955058 / 8718969955065

Kod producenta Model 23⁠-0150⁠-07 / Model 23⁠-0150⁠-08

Numer serii 23017

Produkt przekracza dopuszczalny prawnie poziom zawartości niklu w wyrobach konsumenckich. Noszenie tego zegarka może powodować reakcje alergiczne.

Do zwrotu wyżej wymienionych produktów nie jest potrzebny paragon. Wystarczy udać się do sklepu i zwrócić je, a firma odda pieniądze.