Messi w Lublinie? Na razie mosiężny, w przyszłości może prawdziwy!

Wrocław ma swoje krasnale, a Lublin koziołki. Dlaczego akurat ten zwierzak? To akurat jasne – koza jest w herbie miasta, to jeden z symboli Lublina. Legenda głosi, że po najeździe tatarskim w mieście uchowało się jedno zwierzę. To właśnie koza, która wykarmiła ocalałe po inwazji nieprzyjaciela dzieci. Ta historia spodobała się królowi Władysławowi Łokietkowi, który nadał Lublinowi prawa miejskie, a parzystokopytnego ssaka z charakterystyczną bródką uczynił centralnym punktem herbu.

Herbu, na którym rzeczona koza opiera się o krzak winorośli. Z tym również wiąże się pewna legenda. Ponoć artysta, który malował herb nie został należycie wynagrodzony przez posłów i w ramach zemsty zamiast uroczej, dorodnej kozy, narysował nieszczególnie urodziwego capa. Czy faktycznie tak było? Tego już się nie dowiemy, ale od stuleci to właśnie kozioł jest nierozerwalnie związany z Lublinem.



Ale o co właściwie chodzi z tym Messim? Argentyńczyk, uznawany za najlepszego gracza w historii, otrzymał łatkę „GOAT”, od angielskiego Greatest Of All Time. Goat to w języku Szekspira właśnie koza. W internecie naprawdę nietrudno znaleźć najróżniejsze obrazki Messiego z kozłem. Wymowa jest tu oczywista – legenda FC Barcelony to najlepszy zawodnik w historii tej dyscypliny. Można rzecz jasna dyskutować, czy jest to stwierdzenie prawdziwe. Nie brak opinii, że tytuł GOAT należy się Pelemu, Diego Maradonie czy Cristiano Ronaldo. Bez wątpienia jednak większość postawiłaby na obecnego piłkarza Interu Miami.



Na pomysł Koziołka Leo wpadł lublinianin, Marcin Urban, wielki fan Barcelony i samego Messiego.

– Pomysł przyszedł mi do głowy spontanicznie. Podczas jednej z moich piłkarskich podróży dostrzegłem, że coraz częściej w sklepach sportowych wizerunek Leo Messiego jest zestawiany z kozłem. A skoro jestem lublinianinem, to połączyłem to z naszym herbem – opowiada Urban. – Chcemy stworzyć pomost pomiędzy lokalną symboliką a globalnym fenomenem sportowym. Obok rzeźby można umieścić tablicę informacyjną, która wyjaśnia, co oznacza skrót „GOAT” oraz krótko przedstawić osiągnięcia Leo Messiego, podkreślając, że jego pełna sukcesów kariera może być być wartościową inspiracją dla lokalnej społeczności, szczególnie młodych sportowców – dodaje pomysłodawca Koziołka Leo.

Szlak Koziołka Lubelskiego to projekt realizowany od ponad trzech lat przez Fundację Lubelskie Koziołki. Posiada patronat Prezydenta Miasta. 29 stycznia 2022 roku stanął pierwszy koziołek – Onufry. Ta figurka nawiązuje oczywiście do legendarnego trębacza miejskiego, Onufrego Koszarnego, który przez prawie ćwierć wieku wygrywał hejnał z balkonu Ratusza. Nic dziwnego, że koziołek Onufry stanął właśnie przy centralnym budynku Placu Łokietka.



Obecnie w ramach szlaku w Lublinie znaleźć można 12 figurek, ale aż 13 koziołków. Wszystko dlatego, że jedna z rzeźb przedstawia parę dwóch koziołków – Janka i Jurka. Jeden upamiętnia Jana Iglatowskiego, biorącego udział w obronie Lublina podczas kampanii wrześniowej, drugi zaś Jerzego Kędzierskiego, młodego harcerza, który zginął podczas walk o miasto. Ostatnim koziołkiem, który pojawił się na szlaku w czerwcu tego roku jest Stach. To na cześć dwóch Stanisławów, związanych z Politechniką Lubelską – Podkowy i Matyaszewskiego. Jednak już niebawem Stach nie będzie najmłodszym z lubelskich koziołków. Stanie się nim bowiem Leo.

– Skontaktowałem się z fundacją Lubelskie Koziołki, która jest odpowiedzialna ze pomysł i realizację ustawiania koziołków w mieście. Przestawiłem swoją ideę, która od razu spodobała się fundacji – wyjaśnia Urban, który wraz z swoją firmą jest również fundatorem trzynastej koziołkowej rzeźby.

Jednak od pomysłu do finalizacji, jaką będzie ustawienie nowego koziołka w mieście, jest jeszcze parę kroków.

– Zaczęło się od projektu. Chciałem żeby figurka przypominała Messiego z jego najbardziej znanym gestem z boiska, gdy po strzeleniu gola podnosi ręce do góry i dziękuje swojej babci za to, że zaprowadziła go pierwszy trening i była z nim, kiedy stawiać swoje pierwsze piłkarskie kroki – mówi Urban.

Wykonawcą Koziołka Leo na zlecenie fundacji jest zaprzyjaźniona artystka spod Wrocławia. Rzeźba jest praktycznie gotowa. Ciągle nie wiadomo jednak, gdzie stanie. Urban wraz z fundacją chcą, by było to w centralnym punkcie miasta, jakim jest plac przed dawnym „Pedetem”.

– Jest tam dużo przestrzeni, co pozwoliłoby w przyszłości zorganizować jakiś fajny, nieduży festyn piłkarski – wyjaśnia Urban. – Chcemy by jak najwięcej młodych ludzi mogło zrobić sobie zdjęcie z nową figurką, opublikować na swoich mediach społecznościowych, oznaczyć – tłumaczy.

Czy lokalizacja zostanie zaakceptowana przez konserwatora zabytków i miasto? Tego jak na razie nie wiadomo. Jeśli nie będzie zielonego światła, są również opcje rezerwowe – teren przed Plazą przy ul. Lipowej lub przed biurowcem po dawnym kinie „Kosmos” przy ul. Leszczyńskiego. Ta druga lokalizacja ma również piłkarskie konotacje, bo przecież po drugiej stronie ulicy od dziesięcioleci dumnie stoi stadion Lublinianki – tyleż legendarny, co i nadgryziony zębem czasu obiekt. Tu zresztą historia w pewien sposób znów spina się klamrą, bowiem kilkanaście lat temu barwy Lublinianki reprezentował… Urban. Dziś w piłkę gra już tylko amatorsko. Ma swoją drużynę Moore, która odnosi spore sukcesy na lokalnym podwórku piłki sześcioosobowej czy futsalu.



Odsłonięcie nowego koziołka to kwestia dni. Co dalej? Urban nie ukrywa, że kiedyś chciałby sprowadzić do Lublina swojego piłkarskiego idola. – Na ceremonię postawienia nowego koziołka chcemy zaprosić przedstawicieli miasta, ale być może również Sergiego Sampera – mówi Urban. Samper to piłkarz Motoru Lublin, który w przeszłości reprezentował barwy Barcelony. Grał w jednym zespole z Messim. Ba, ma na koncie nawet triumf w Lidze Mistrzów, choć w spotkaniu finałowym nie wystąpił. W ten sposób Urban po nitce do kłębka chciałby trafić do Messiego.

– Chciałbym wybrać się do Stanów Zjednoczonych i zaprosić Leo do Lublina osobiście. Wręczę mu oficjalne zaproszenie, miniaturkową replikę Koziołka Leo oraz album ze zdjęciami Lublina, przedstawiający nasze miasto nie tylko jako Europejską Stolicę Kultury, ale też miejsce, gdzie w kreatywny sposób promowany jest sport oraz pasje ludzi – opowiada autor całego „zamieszania”.

Szlakiem Lubelskich Koziołków:

* Onufry (odsłonięty 29 stycznia 2022) – Plac Władysława Łokietka 1 (schody ratusza)

* Kazik (7 maja 2022) – ul. Bramowa (przy Bramie Krakowskiej)

* Staś (30 czerwca 2022) – ul. Staszica 11

* LuCeK (19 sierpnia 2022) – ul. Grottgera 2 (Lubelskie Centrum Konferencyjne, 5 piętro - taras restauracji 2PiER)

* Vetek (18 maja 2023) – ul. Szmaragdowa 4a

* Światłowid (1 czerwca 2023) – ul. Grodzka 14

* Szarytka Marianna (29 czerwca 2023) – ul. Staszica 16

* Łukasz (16 grudnia 2023) – ul. Jezuicka 17

* Maciej (14 marca 2024) – ul. Staszica 3a

* Janek i Jurek (4 kwietnia 2024) – Al. Racławickie 23

* Jan (27 lipca 2024) – ul. Krakowskie Przedmieście 6

* Stach (13 czerwca 2025) – ul. Nadbystrzycka 40 (Politechnika Lubelska)