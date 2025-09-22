"Miejsce dla Ciebie" zniechęca? Śmieci i chwasty na nowym skwerze

Nowy skwer to jeden z projektów piątej edycji Zielonego Budżetu, czyli osobnej puli środków Miasta Lublin przeznaczanych co roku na zieleń w mieście. Dzięki tej inicjatywie lokalnych władz, w różnych częściach Lublina powstało już kilka tzw. "Miejsc dla Ciebie", m.in. przy Gęsiej, Węglarza, Wojciechowskiej, Długiej i Cyprysowej. Jedno z takich miejsc w tym roku urządzono także przy Herbowej w dzielnicy Czuby. Niestety, ten ostatni skwer na razie wzbudza mieszane uczucia mieszkańców.

- To ma być skwer? Wszędzie tylko śmieci i chwasty. Kosze nie były opróżniane od miesiąca. Nikt się tym nie zajmuje. Zieleń też wygląda na zaniedbaną, trawy nie widać. Skosili tylko chwasty, które porosły między alejkami - opowiada pan Leszek, który temat zgłosił nam dzwoniąc na numer alarmu24. - To wszystko zniechęca, żeby na tej ławce usiąść. Ktoś powinien się tym zainteresować - dodaje nasz Czytelnik.

O sprawę zapytaliśmy więc w lubelskim Ratuszu: - Ten skwer jeszcze nie został odebrany i formalnie pozostaje placem budowy. Do czasu zakończenia inwestycji za utrzymanie czystości odpowiada wykonawca, któremu w piątek przypomnieliśmy o obowiązkach. To on ma na bieżąco utrzymywać teren w porządku lub odpowiednio go zabezpieczyć - tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego kancelarii prezydenta Lublina.

Jak dodaje, trawniki przy Herbowej zostaną założone jeszcze tej jesieni. Po zakończeniu prac budowalnych oraz odebraniu zadania przez Zarząd Inwestycji Miejskich zajmie się tym Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Dopiero wtedy nowy skwer zostanie włączony do zasobów miasta objętych umowami na utrzymanie zieleni, w tym opróżnianie koszy. Ponadto, w przyszłym roku skwer wzbogacić mają nowe nasadzenia krzewów i bylin.

Przy ul. Herbowej powstało miejsce, które docelowo ma służyć wypoczynkowi mieszkańców, w tym dzieci i seniorów. Inwestycja warta ponad 340 tys. zł objęła montaż placu zabaw, siłowni plenerowej, ławek, koszy na śmieci, czy alejek z kostki. Dzieci powinny ucieszyć się z drewnianych platform balansujących i domku w kształcie liścia.