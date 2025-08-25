Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail

Wystarczył jeden mail z pytaniami, a problem został rozwiązany. Po naszej interwencji mieszkańcy Wrotkowa mają posprzątane.
W niedzielę (24 sierpnia) do naszej redakcji przyszedł mail z prośbą o pomoc.
- Chciałbym zwrócić uwagę na fakt śmietniska przy bocznicy kolejowej w okolicach ulicy Wrotkowskiej, właściciel terenu PKP mimo znanych ku informacji o stanie od wielu lat nie sprząta terenu a w okolicy pojawiły sie szczury! - czytamy.
Były też zdjęcia pokazujące, jak wygląda teren w okolicy torów: wszędzie widać worki ze śmieciami, które zostały rozerwane i rozrzucone przez dzikie zwierzęta.
W poniedziałek (25 sierpnia) rano napisaliśmy do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z prośbą o wyjaśnienie sprawy i stanowisko spółki.
Po południu otrzymaliśmy już odpowiedź rzeczniczki.
- Informujemy, że w dniu 25 sierpnia przeprowadzono prace porządkowe w rejonie ulicy Wrotkowskiej. Teren został uprzątnięty, a wszystkie zalegające śmieci usunięte - informuje Anna Znajewska-Pawluk.