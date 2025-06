Na remont al. Unii Lubelskiej z niecierpliwością czekają mieszkańcy Lublina. Niestety, część z nich obawia się, że zostaną odcięci od świata. Wszystko przez zakaz skrętu w ulicę Zamojską w trakcie przebudowy wspomnianej ulicy, a także przez organizację ruchu w okolicy Starego Miasta, gdzie na weekendy zamykana jest ulica Królewska.

To oznacza, że do ulic Zamojskiej, Miłej i Wesołej będzie można dojechać jedynie przez Rusałkę i Bernardyńską, a obie wychodzą z tego samego skrzyżowania. Mieszkańcy obawiają się, że będzie to powodowało poważne problemy z dojazdem do ich domów.

Miasto trzyma rękę na pulsie

Mieszkańcy postulują umożliwienie przejazdu ulicą Królewską. Ta jednak na weekendy jest zamknięta dla kierowców. Przejechać mogą tędy tylko pojazdy komunikacji miejskiej.

Urzędnicy rozważają takie rozwiązanie, ale na razie planują przyjrzeć się sytuacji.

– Zmiany w strukturze ilościowej ruchu na ulicach w okolicy al. Unii Lubelskiej będzie można zbadać dopiero po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego urzędu miasta. – Zależy nam na tym, aby mieszkańcy możliwie jak najmniej odczuli remont tej ważnej miejskiej arterii, stąd planujemy już od pierwszego dnia obowiązywania zmian prowadzić obserwacje natężenia ruchu na wszystkich okolicznych ulicach, w tym na ul. Bernardyńskiej i ul. Rusałka – zapewnia urzędniczka.

Jak dodaje, wskazane przez mieszkańców rozwiązanie, jest zależne od wspomnianych obserwacji.