Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

W czwartek w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na realizację inwestycji. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli dyrektor WOMP Anna Rutczyńska-Rumińska oraz przedstawiciele firmy „Swietelski” – Jarosław Kania i Tomasz Owsik. Wartość prac budowlanych to ponad 17,8 mln zł.

– Nowoczesny budynek z gabinetami fizjoterapeutycznymi będzie służył szeroko pojętej rehabilitacji. Ta inwestycja domknie przebudowę WOMP-u – podkreślił marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Co powstanie przy WOMP-ie?

Projekt zakłada budowę czterokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2 tys. m². Będzie on połączony z istniejącymi obiektami ośrodka, co ma ułatwić komunikację i poprawić komfort pacjentów.

W nowym skrzydle znajdą się m.in.:

pracownia dynamicznego rezonansu magnetycznego,

kriokomora,

12 gabinetów do indywidualnej fizjoterapii,

sala rehabilitacyjna z boksami.

W ramach projektu zakupione zostaną także nowoczesne urządzenia, w tym robot rehabilitacyjny. Całość ma być gotowa do końca stycznia 2027 roku.

– Potrzeb z zakresu rehabilitacji jest coraz więcej. Widzimy wzrost liczby pacjentów po udarach, zawałach i chorobach układu nerwowego. Ta rehabilitacja, choć jeszcze niedoceniana, jest bardzo potrzebna. We współpracy ze stroną ukraińską skorzystamy także z programów edukacyjnych, profilaktycznych i ochrony zdrowia – zaznaczyła dyrektor Rutczyńska-Rumińska.

Więcej gabinetów dla sportowców

Samorząd województwa dorzucił dodatkowe środki – blisko 1,5 mln zł – na dobudowę II piętra w nowym budynku. Tam znajdzie się sześć gabinetów przeznaczonych na potrzeby medycyny sportowej, a także taras o powierzchni 144 m².

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie ze Szpitalem Matki i Dziecka w Łucku.