Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

W Lublinie powstanie nowoczesny ośrodek rehabilitacji. Wszystko dzięki milionowej dotacji z programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027, w ramach którego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze (WOMP) zyska nowy budynek i specjalistyczny sprzęt medyczny.
W czwartek w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na realizację inwestycji. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli dyrektor WOMP Anna Rutczyńska-Rumińska oraz przedstawiciele firmy „Swietelski” – Jarosław Kania i Tomasz Owsik. Wartość prac budowlanych to ponad 17,8 mln zł.
– Nowoczesny budynek z gabinetami fizjoterapeutycznymi będzie służył szeroko pojętej rehabilitacji. Ta inwestycja domknie przebudowę WOMP-u – podkreślił marszałek województwa Jarosław Stawiarski.
Co powstanie przy WOMP-ie?
Projekt zakłada budowę czterokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2 tys. m². Będzie on połączony z istniejącymi obiektami ośrodka, co ma ułatwić komunikację i poprawić komfort pacjentów.
W nowym skrzydle znajdą się m.in.:
-
pracownia dynamicznego rezonansu magnetycznego,
-
kriokomora,
-
12 gabinetów do indywidualnej fizjoterapii,
-
sala rehabilitacyjna z boksami.
W ramach projektu zakupione zostaną także nowoczesne urządzenia, w tym robot rehabilitacyjny. Całość ma być gotowa do końca stycznia 2027 roku.
– Potrzeb z zakresu rehabilitacji jest coraz więcej. Widzimy wzrost liczby pacjentów po udarach, zawałach i chorobach układu nerwowego. Ta rehabilitacja, choć jeszcze niedoceniana, jest bardzo potrzebna. We współpracy ze stroną ukraińską skorzystamy także z programów edukacyjnych, profilaktycznych i ochrony zdrowia – zaznaczyła dyrektor Rutczyńska-Rumińska.
Więcej gabinetów dla sportowców
Samorząd województwa dorzucił dodatkowe środki – blisko 1,5 mln zł – na dobudowę II piętra w nowym budynku. Tam znajdzie się sześć gabinetów przeznaczonych na potrzeby medycyny sportowej, a także taras o powierzchni 144 m².
Inwestycja realizowana jest w partnerstwie ze Szpitalem Matki i Dziecka w Łucku.