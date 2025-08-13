Można już jeździć po równiutkiej Zorzy. Wpompowano tu blisko 20 mln zł

Kompleksowy remont obejmował odcinek od ulicy Głuskiej do granic miasta. W sumie to ok. 1170 metrów.

Jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu zyskała nową nawierzchnię i chodniki. A wzdłuż północnej krawędzi na długości 1,2 km powstała ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Całość uzupełniły trzy zatoki autobusowe. Przy trasie pojawiły się też nowe zieleńce i drzewa, a także kosze na śmieci.

– Zakończenie przebudowy ulicy Zorza to ważny krok w poprawie dostępności komunikacyjnej tej części Lublina. Inwestycja znacząco podnosi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także usprawnia ruch drogowy – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Poza tym, ważną częścią inwestycji była budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowano też nowe oświetlenie uliczne oraz zdemontowano istniejącą napowietrzną sieć lamp.

Strabag wziął za roboty 19,5 mln zł.