Remonty ulic, stadion i dworzec. Projekt budżetu Lublina na 2022 rok

A co z kasą dla żużlowców?

Lubelska drużyna żużlowa znowu może liczyć na pieniądze z miejskiej kasy, chociaż nie takie, o jakie prosili członkowie Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka, którzy apelowali o przeznaczenie na ten cel 4 mln zł. Prezydent zaproponował, by na promocję miasta poprzez sport (głównie podczas zawodów żużlowych) zarezerwować w budżecie Lublina kwotę 2,7 mln zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniona została kwota 1,8 mln zł na projektowanie nowego stadionu żużlowego koło ul. Krochmalnej.

Podwyżki dla pracowników

Prezydent zakłada, że w przyszłym roku podniesie wynagrodzenia miejskim pracownikom. I nie chodzi tu wyłącznie o wzrost płacy minimalnej do kwoty 3010 zł brutto na etat, co będzie kosztować miejską kasę 9,8 mln zł. Ratusz postanowił podnieść płace także innym pracownikom (przeciętnie o 200 zł na etat od 1 stycznia 2022 r.), na co miasto wyłoży 16,4 mln zł.

– W planowanych kwotach nie uwzględniono podwyżek dla pracowników pedagogicznych oraz dla pracowników jednostek w których podwyżki zostały zrealizowane w 2021 roku – czytamy w projekcie budżetu na przyszły rok.

Kasa na budżet obywatelski

W kasie miasta na rok 2022 ma się znaleźć 12,5 mln zł na realizację projektów budżetu obywatelskiego, które wygrały w jesiennym głosowaniu mieszkańców.

Ratusz obiecuje również pieniądze (łącznie 3,7 mln zł) na dziewięć spośród zaległych projektów budżetu obywatelskiego.

budowa szatni na stadionie Sygnału,

miejsce spotkań na Sławinku,

remont szkolnego boiska przy Lotniczej,

odnowa placu zabaw w przedszkolu przy Spokojnej,

oświetlenie boisk „budowlanki” przy Słowiczej,

budowa „parku Centralnego” na Felinie,

utwardzenie terenu boiska do koszykówki na Węglinie Południowym,

urządzenie siłowni i placu zabaw przy ul. Węglarza i placu zabaw przy Bluszczowej.

Na co jeszcze ma wystarczyć

Ponad 15,4 mln zł miasto zamierza wydać na objęcie akcji w Porcie Lotniczym Lublin. 2,9 mln zł na obsługę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. 1,1 mln zł ma kosztować utrzymanie fontann multimedialnych na pl. Litewskim (wraz ze stacją transformatorową) i fontanny w parku Ludowym.

– W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano również środki m.in. na: przebudowę pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury, przebudowę skweru pomiędzy blokami przy ul. Montażowej 10 i 12 oraz ul. Motorowej 9 oraz kontynuację budowy oświetlenia w dzielnicy Tatary i zakończenie budowy obiektu szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej – wylicza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.

Teraz czas dla radnych

Już pojutrze projektem budżetu zajmą się miejscy radni, którzy do 26 listopada będą mogli wnioskować (na posiedzeniach komisji) o zmiany na liście dochodów i wydatków. Do 29 listopada prezydent powinien dostać listę wszystkich wniosków wraz z opinią Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Ostateczne głosowanie Rady Miasta nad budżetem planowane jest na 16 grudnia.