O postępach związanych z budową ulicy Zana informujemy na bieżąco. Regularnie mieszkańcy poruszają ten temat i wymieniają tą ulicę jako jedną z tych, która najbardziej wymaga przebudowy.

Do końca roku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ma otrzymać dokumentację projektową. Oznacza to, że generalny remont, a właściwie wybudowanie tej drogi od nowa rozpocznie się nie wcześniej niż w przyszłym roku. Nie ma tyle czasu, bo w niektórych miejscach droga zagraża już bezpieczeństwu. Zwraca na to uwagę między innymi radny Prawa i Sprawiedliwości Robert Derewenda. Poza regularnym podejmowaniem tego tematu w mediach społecznościowych, napisał interpelację do prezydenta.

– Ulica Tomasza Zana posiada poważne koleiny i ubytki w nawierzchni. Do tego wiele z przejść dla pieszych i znaków poziomych jest ledwo widoczna. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców jak i pieszych. Przy skrzyżowaniu ulicy Tomasza Zana z ulicą Nadbystrzycką, od strony Klubu Sportowego Paco znajduje się studnia kablowa, która ma niebezpieczną dziurę – zauważa Derewenda.

Pozza tymi usterkami wymienia też dziurę w chodniku na wiadukcie na wysokości osiedla Bolesława Prusa.

– Biorąc pod uwagę planowany od wielu lat generalny remont ulicy powstrzymuję się od innych uwag na temat tragicznej nawierzchni ulicy i chodników – dodaje i pyta Ratusz, kiedy zostaną przeprowadzone prace, choćby tak podstawowe jak odmalowanie znaków poziomych.

Drogowcy wjadą tu jeszcze w tym roku, choć nie będą to duże prace

Za tłumaczenie sytuacji zabrał się wiceprezydent Lublina ds. inwestycji i rozwoju, Tomasz Fulara. Przede wszystkim przypomniał, że ulica wyznaczona jest do przebudowy i aktualnie znajduje się w fazie projektowania.

– Aktualnie trwają analizy otrzymanych z Rad Dzielnic opinii dotyczących przedstawionej koncepcji pod kątem możliwości uwzględnienia ich w dokumentacji. Po weryfikacji sugestii, wykonawca opracuje projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze – stwierdza Fulara. – Inwestycja przewidziana jest do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich – dodaje.

Zastępca prezydenta zapewnił również, że miasto chce dbać o bezpieczeństwo na drogach.

– Mając na względzie bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego w Lublinie zaplanował w roku bieżącym odnowienie oznakowania poziomego na ulicy Tomasza Zana oraz naprawy punktowe w najbardziej newralgicznych miejscach – stwierdza.

Na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta radni przegłosowali dodatkowe fundusze na remonty i bieżące naprawy dróg w mieście.