Nadzieja dla lubelskich studentów. Minister nauki zapowiada więcej miejsc w akademikach

Marcin Kulasek (minister nauki i szkolnictwa wyższego) i prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (rektor KUL-u)
Marcin Kulasek (minister nauki i szkolnictwa wyższego) i prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (rektor KUL-u) (fot. JM)

Z raportu agencji Savills wynika, że w minionym roku akademickim w Lublinie uczyło się 57 370 studentów. Mogli oni liczyć na 8944 miejsc w tutejszych akademikach. To dach nad głową tylko dla 16 proc. uczących się na lubelskich uczelniach. – Przeznaczamy konkretne pieniądze, żeby studenci mieli, gdzie mieszkać – mówi minister nauki i szkolnictwa, wyższego Marcin Kulasek.

Czy w Lublinie powstaną nowe akademiki?

W środę, 17 wrzesnia, minister Marcin Kulasek odwiedził Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wraz z profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Kalinowskim, rektorem KUL-u, dyskutowali o problemach lubelskiego środowiska naukowego. Podczas briefingu prasowego spytaliśmy ich o brak miejsc w akademikach, na co od lat narzekają lubelscy studenci.

Większość z nich musi radzić sobie wynajmem pokoi i kawalerek na własną rękę, posiłkując się wsparciem rodziców lub pracami dorywczymi.

- Kwestia akademików jest jedną z ważniejszych dla mojego resortu. Cały rząd podchodzi do tego bardzo jednoznacznie. W ustawie o mieszkalnictwie są zapisane konkretne środki na budowę nowych akademików i remont tych starych. To jest dofinansowanie na poziomie 80 proc. Myślę, że wszystkie uczelnie są i będą zainteresowane, żeby z tych funduszy skorzystać. A jest ich tyle, że w najbliższym czasie ich nie zabraknie. To duże kwoty przeznaczone na to, żeby studenci mieli gdzie mieszkać – opowiada Marcin Kulasek.

Nie tak dawno Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informowało, że w 2024 roku przeznaczyło ponad 450 milionów złotych na remonty domów studenckich i 255 milionów na nowe inwestycje w akademiki.

- Mam nadzieję zaprosić pana ministra na otwarcie naszego nowego akademika, kiedy w czerwcu 2027 zakończymy jego budowę – dodał od razu Mirosław Kalinowski, rektor KUL-u.

Nowy dom studenta powstanie w kampusie KUL im. Księdza Antoniego Słomkowskiego przy ul. Konstantynów. Ma mieć siedem kondygnacji i zawierać pięćdziesiąt segmentów.

Minister podczas konferencji poruszył też temat niedoinwestowania polskiego szkolnictwa wyższego: - Chciałbym, żeby nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe były na poziomie średniej unijnej. Przypomnę, na badania i rozwój: 2,2 PKB. U nas: 1,56 PKB. Mamy do czego dążyć. Jestem jednak członkiem tego rządu i za nim powtarzam, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Wiemy, w jakiej sytuacji geopolitycznej się znaleźliśmy i na co idą główne nakłady finansowe. Pamiętajmy jednak, że każda złotówka wydana na naukę daje w gospodarce za chwilę cztery złote, a w niektórych dziedzinach nawet siedem czy trzynaście. W naukę naprawdę warto inwestować.

Minister Kulasek w towarzystwie rektora KUL i studentów (fot. JM)
KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?
MAGAZYN

Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?

Tu w Lublinie będą kształcić ekspertów z najbardziej przyszłościowych branż

Tu w Lublinie będą kształcić ekspertów z najbardziej przyszłościowych branż

Kaan Caliskaner zagrał dla Motoru 25 meczów

Z Motoru Lublin do trzeciej ligi niemieckiej

Kaan Caliskaner, który w poprzednim sezonie był zawodnikiem Motoru Lublin w środę został zaprezentowany jako nowy zawodnik niemieckiego trzecioligowca FC Saarbrucken.
Wieczór w rytmie bluesa, czyli Chatka Blues Festiwal
4 października 2025, 18:00

Wieczór w rytmie bluesa, czyli Chatka Blues Festiwal

Chatka Blues Festiwal w Lublinie od 2010 roku przyciąga miłośników bluesa ze względu na swój wysoki poziom artystyczny oraz wyjątkową atmosferę.
Szkoła, przedszkole i żłobek. Nowy kompleks edukacyjny w Ponikwodzie

Szkoła, przedszkole i żłobek. Nowy kompleks edukacyjny w Ponikwodzie

Obiekt zapewni miejsca dla 1000 uczniów szkoły podstawowej, 250 dzieci w przedszkolu oraz 100 maluchów w żłobku. Miasto właśnie rozstrzygnęło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wielofunkcyjnego kompleksu edukacyjnego przy ul. Majerankowej.
Al. Warszawska w Lublinie doczekała się nowego asfaltu. Prace zakończyły się kilka dni temu. Niestety opady deszczu uszkodziły pobocza

Nowe, a już uszkodzone. Uwaga na pobocze na Warszawskiej

Opady deszczu podmyły nowe pobocze z kruszywa na al. Warszawskiej w Lublinie. O problemie w pobliżu skrzyżowania z ul. Zbożową informują nas Czytelnicy, mieszkańcy pobliskich osiedli.
Kleszczówka: zderzenia trzech samochodów. Utrudnienia w ruchu

Kleszczówka: zderzenia trzech samochodów. Utrudnienia w ruchu

Na drodze nr 48, między Dęblinem a Moszczanką zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden dostawczy. W tej chwili miejsce zdarzenia zabezpieczają służby, a jeden pas ruchu jest zablokowany.
Firma Sarinż ul. Włodawską i ul. Zawadówka wyremontowała – wiaduktu i reszty inwestycji już nie chce

Nie chcą budować nowego wiaduktu. Miasto szykuje nowy przetarg

Największa w historii Chełma inwestycja drogowa – warta 250 mln zł i wsparta 200-milionowym dofinansowaniem z Polskiego Ładu – po fiasku mediacji z firmą Sarinż utknęła w martwym punkcie. Władze miasta zapewniają jednak, że modernizacja wiaduktu i pozostałych ulic będzie kontynuowana z nowym wykonawcą, bez utraty funduszy.

86. rocznica agresji Rosji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka
LUBLIN
galeria

86. rocznica agresji Rosji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka

Mieszkańcy Lublina uczcili pamięć ofiar agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku, poległych na Kresach Wschodnich, ofiar mordu katyńskiego oraz zmarłych na zesłaniu i w łagrach Sybiru.

Szef MON o Wyrykach: o wszystkim informujemy prezydenta i BBN

Szef MON o Wyrykach: o wszystkim informujemy prezydenta i BBN

O wszystkim, co jest stanem faktycznym i naszą wiedzą informujemy prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; są określone meldunki, raporty dzienne i tygodniowe – podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o kwestię informowania o zdarzeniu w Wyrykach.
Uroczystości upamiętniające 86. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka
galeria

Chełm pamięta o 17 września. Rocznica sowieckiej agresji na Polskę

Wczesnym rankiem 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. Rozpoczął się dramat setek tysięcy Polaków, których los naznaczony został wywózkami, egzekucjami i łagrami. Dziś, w 86. rocznicę tej agresji oraz w Światowy Dzień Sybiraka, Chełm oddaje hołd ofiarom sowieckiego terroru.

Miała zarabiać na lajkowaniu, a straciła prawie 110 000 złotych

Miała zarabiać na lajkowaniu, a straciła prawie 110 000 złotych

42-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego miała zarabiać na lajkowaniu produktów w internecie. Na początku nawet dostawała niewielkie sumy, ale ostatecznie przelała na konta wskazane przez oszusta konta przelała prawie 110 000 złotych.
Gdzie kupić niezawodną kasę fiskalną?

Gdzie kupić niezawodną kasę fiskalną?

Planujesz zakup kasy fiskalnej, ale nie wiesz, który model najlepiej dopasuje się do specyfiki Twojej działalności? Od lekkich i przenośnych kas mobilnych po zaawansowane systemowe rozwiązania dla obiektów o dużym natężeniu ruchu – wybór idealnej kasy zależy od rodzaju sprzedaży oraz potrzeb Twojego biznesu. Odkryj kluczowe różnice między poszczególnymi typami kas i dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu.
Polska z problemami, ale jednak ograła w środę Holandię 3:1

MŚ siatkarzy: Polska lepsza od Holandii, w 1/8 finału zagramy z Kanadą

Polska pokonała w środę Holandię 3:1 i z pierwszego miejsca awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy, które rozgrywane są na Filipinach. Biało-Czerwoni nie rozegrali wielkiego spotkania, ale najważniejsze, że zrobili swoje. W meczu wzięło udział dwóch zawodników Bogdanki LUK Lublin: Marcin Komenda i Wilfredo Leon. Po przeciwnej stronie siatki pojawił się były gracz mistrzów Polski - Bennie Tuinstra.
W zeszłym tygodniu drona znaleziono m.in w Czosnówce (pow. bialski) oraz Cześnikach (pow. zamojski)

Dron znaleziony na drzewie. Na miejscu pracuje policja i żandarmeria wojskowa

W środę w jednej z miejscowości w powiecie zamojskim na drzewie zauważono drona. Policja na razie nie potwierdza, czy to maszyna wojskowa.

Jakub Stefaniak (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i Bartosz Kobus (doradca wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w MON)

Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

Dom w Wyrykach zniszczyła rakieta wystrzelona przez polski F-16 podczas działań obronnych w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrznych – poinformowała „Rzeczpospolita”. – Nie zostawiliśmy tych ludzi bez pomocy. Budynek zostanie odbudowany przez wojsko – mówi Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępca szefa KPRM.

Marcin Kulasek (minister nauki i szkolnictwa wyższego) i prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (rektor KUL-u)

18:11 Nadzieja dla lubelskich studentów. Minister nauki zapowiada więcej miejsc w akademikach

18:02

Z Motoru Lublin do trzeciej ligi niemieckiej

17:21

Wieczór w rytmie bluesa, czyli Chatka Blues Festiwal

17:03

Szkoła, przedszkole i żłobek. Nowy kompleks edukacyjny w Ponikwodzie

16:27

Nowe, a już uszkodzone. Uwaga na pobocze na Warszawskiej

16:05

Kleszczówka: zderzenia trzech samochodów. Utrudnienia w ruchu

15:49

Nie chcą budować nowego wiaduktu. Miasto szykuje nowy przetarg

Komunikaty