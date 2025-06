Najlepsi olimpijczycy. 186 uczniów otrzymało stypendia prezydenta za sukcesy w nauce

Ogród w wielkim mieście – rola ogrodnictwa w zielonej rewitalizacji

Ogrodnictwo kojarzy się zazwyczaj z wiejskim krajobrazem: grządkami pełnymi warzyw, rozległymi sadami owocowymi, kolorowymi ogrodami pełnymi kwiatów i sielskim spokojem. Tymczasem w dobie intensywnej urbanizacji i kryzysu klimatycznego to właśnie miasta najbardziej potrzebują ogrodników. Ich praca to nie tylko dbanie o estetykę przestrzeni – to misja przywracania równowagi ekologicznej, poprawy jakości życia i walki z zanieczyszczeniem powietrza. Umiejętności ogrodników stają się fundamentem zielonej rewitalizacji miejskich przestrzeni, a ich umiejętności są coraz bardziej w cenie. Co może zrobić ogrodnik dla miasta i jego mieszkańców?