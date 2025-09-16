Nowy skwer nad Czerniejówką. Miasto szuka wykonawcy

Wybrana w postępowaniu firma będzie miała osiem miesięcy na realizację inwestycji.

– Nad Czerniejówką, zgodnie z oczekiwaniami mieszkanek i mieszkańców zgłoszonymi w ramach Planu dla Dzielnic, powstanie nowy skwer dla osób w każdym wieku. Będzie to przestrzeń spacerów, relaksu i aktywności na świeżym powietrzu, sprzyjająca integracji i bliskiemu kontaktowi z naturą – podkreśla Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Projekt zakłada powstanie strefy relaksu w zagajniku z polem hamakowym, placu zabaw z trampoliną, huśtawką z opony, drewnianą wspinaczką i urządzeniami wielofunkcyjnymi, a także elementów małej architektury, takich jak leżaki, ławki czy stoły. Skwer zostanie zrealizowany częściowo w duchu ekologii – pojawią się m.in. elementy z recyklingu, w tym zestawy opon wkomponowane w infrastrukturę zabawową.

Nie zabraknie też zieleni. W planach są nasadzenia ponad 17 drzew (m.in. klonów, jesionów i grusz drobnoowocowych), blisko 800 krzewów (derenie, lilaki, kaliny i porzeczki), a także kilkaset bylin i traw ozdobnych.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane, drogowe i zieleniarskie – od rozbiórek i wykonania nawierzchni, przez budowę chodników i ciągów pieszych, po ustawienie urządzeń i prace pielęgnacyjne przy roślinności. Projekt parku powstał w 2024 roku i ma już prawomocne pozwolenie na budowę.

Oferty w przetargu można składać do 30 września.