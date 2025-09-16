Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 16 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie
Wyją syreny alarmowe i nie wiesz co robić? Sprawdź poradnik bezpieczeństwa przygotowany przez MON

Lublin

Dzisiaj
16:15
Strona główna » Lublin

Nowy skwer nad Czerniejówką. Miasto szuka wykonawcy

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
W tym miejscu powstanie nowy ekologiczny skwer przy Czerniejówce na ul. Wspólnej.
W tym miejscu powstanie nowy ekologiczny skwer przy Czerniejówce na ul. Wspólnej. (fot. google street viev)

Nadrzeczny teren przy ul. Wspólnej w Lublinie: powstanie tu skwer z placem zabaw, polem hamakowym, małą architekturą i bogatymi nasadzeniami zieleni. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Wybrana w postępowaniu firma będzie miała osiem miesięcy na realizację inwestycji.

– Nad Czerniejówką, zgodnie z oczekiwaniami mieszkanek i mieszkańców zgłoszonymi w ramach Planu dla Dzielnic, powstanie nowy skwer dla osób w każdym wieku. Będzie to przestrzeń spacerów, relaksu i aktywności na świeżym powietrzu, sprzyjająca integracji i bliskiemu kontaktowi z naturą – podkreśla Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Projekt zakłada powstanie strefy relaksu w zagajniku z polem hamakowym, placu zabaw z trampoliną, huśtawką z opony, drewnianą wspinaczką i urządzeniami wielofunkcyjnymi, a także elementów małej architektury, takich jak leżaki, ławki czy stoły. Skwer zostanie zrealizowany częściowo w duchu ekologii – pojawią się m.in. elementy z recyklingu, w tym zestawy opon wkomponowane w infrastrukturę zabawową.

Nie zabraknie też zieleni. W planach są nasadzenia ponad 17 drzew (m.in. klonów, jesionów i grusz drobnoowocowych), blisko 800 krzewów (derenie, lilaki, kaliny i porzeczki), a także kilkaset bylin i traw ozdobnych.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane, drogowe i zieleniarskie – od rozbiórek i wykonania nawierzchni, przez budowę chodników i ciągów pieszych, po ustawienie urządzeń i prace pielęgnacyjne przy roślinności. Projekt parku powstał w 2024 roku i ma już prawomocne pozwolenie na budowę.

Oferty w przetargu można składać do 30 września.

(fot. UM Lublin)
Miasto zabiera się za rozbudowę amfiteatru i przebudowę skweru na Tatarach

Miasto zabiera się za rozbudowę amfiteatru i przebudowę skweru na Tatarach

Skwer z budżetu obywatelskiego okrojony. Dlaczego nie zrealizowano większości projektu?
RAPORT

Skwer z budżetu obywatelskiego okrojony. Dlaczego nie zrealizowano większości projektu?

Skwer im. Abp. Józefa Życińskiego bardziej zielony. Przebudowa zakończona
Lublin

Skwer im. Abp. Józefa Życińskiego bardziej zielony. Przebudowa zakończona

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Urząd Miasta Lublin ekologia Czerniejówka przebudowa Tomasz Fulara skwer Plan Dla Dzielnic hamak

Pozostałe informacje

"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

Najczęściej tłumaczą, że zatrzymują się „tylko na chwilę”. Kierowcy parkują albo na miejscu dla niepełnosprawnych, albo tuż obok, blokując wjazd tym naprawdę potrzebującym. Pan Jakub zwraca uwagę na ten problem przy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej.
W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie podpisał właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry powinno powstać do końca maja 2026 roku.
Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że w dwóch partiach goździków wykryto przekroczony poziom pestycydów.
Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot
galeria

Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot

Zestawy Homar-K i Homar-A. K9, Kraby i Abramsy – „Jesienny Ogień-25” to jeden z elementów „Żelaznego Obrońcy”, największych ćwiczeń Sił Zbrojnych RP. W Ustce było też pierwsze bojowe strzelania z systemu z systemu Wisła z wykorzystaniem systemu IBCS.
Rezerwat Kahiża

Trzy nowe rezerwaty przyrody na Lubelszczyźnie

Rezerwat Kahiża (Nadleśnictwo Parczew), Starodrzew Sosnowy (Nadleśnictwo Chełm) i Zakrzów (Nadleśnictwo Świdnik). W sumie na terenie lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych jest już 85 rezerwatów przyrody.

Byli piłkarze i trenerzy Motoru odebrali pamiątkowe koszulki z okazji 75-lecia
ZDJĘCIA
galeria

Motor Lublin nie zapomniał o swoich legendach

W tym roku Motor Lublin obchodzi 75 urodziny. Z tej okazji klub zorganizował chociażby wystawę na Placu Litewskim. W niedzielę przy okazji ligowego meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza nie zapomniano za to o byłych piłkarzach czy trenerach.
Tusk: cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na Rosję

Tusk: cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na Rosję

Premier Donald Tusk stwierdził we wtorek, że cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na „autorów dronowej prowokacji”, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania.
Kuchnie na wymiar - jak dostosować projekt do stylu życia?

Kuchnie na wymiar - jak dostosować projekt do stylu życia?

Zanim powstanie rysunek, rozmawiamy o Twoim rytmie dnia, liczbie domowników i tym, jak naprawdę korzystasz z kuchni. Każdy projekt przygotowujemy indywidualnie, poprzedzając go dokładnym pomiarem, a układ mebli planujemy zgodnie z zasadami ergonomii oraz biorąc pod uwagę osobiste upodobania domowników. Dzięki wizualizacjom 3D zobaczysz gotową koncepcję przed realizacją. Podoba Ci się taki sposób działania? Sprawdź, co możesz zyskać!
W tym miejscu powstanie nowy ekologiczny skwer przy Czerniejówce na ul. Wspólnej.

Nowy skwer nad Czerniejówką. Miasto szuka wykonawcy

Nadrzeczny teren przy ul. Wspólnej w Lublinie: powstanie tu skwer z placem zabaw, polem hamakowym, małą architekturą i bogatymi nasadzeniami zieleni. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy.
Sąd zgodził się na przymusowe doprowadzenie Ziobry na komisję

Sąd zgodził się na przymusowe doprowadzenie Ziobry na komisję

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się we wtorek na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie b. ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie komisji zaplanowane jest na 29 września.
Adrien Brody w filmie Brutalista
DO ZOBACZENIA
film

Brutalista: Nagrodzony Oscarami film już w SkyShowtime (wideo)

Oscar dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody), za najlepszą muzykę (Daniel Blumberg) i najlepsze zdjęcia (Lol Crawley). Film Brutalista jest już dostępny w serwisie SkyShowtime.
Strefa relaksu w ogrodzie - jak ją stworzyć?

Strefa relaksu w ogrodzie - jak ją stworzyć?

Marzenia o własnej strefie relaksu w ogrodzie mogą stać się rzeczywistością szybciej, niż myślisz. Wystarczy odrobina planowania, kreatywności i odpowiednie narzędzia, by przekształcić nawet niewielką przestrzeń w oazę spokoju. Czy to nie brzmi jak coś, na co warto poświęcić czas?
Wyryki: wojsko wynagrodzi straty, prezydent Nawrocki oczekuje informacji

Wyryki: wojsko wynagrodzi straty, prezydent Nawrocki oczekuje informacji

Wojsko wynagrodzi straty mieszkańcom uszkodzonego domu w Wyrykach – zapewnia rzecznik MON, Janusz Sejmej. Jak dodał, MON nie komentuje doniesień „Rzeczpospolitej”, wedle których dom został uszkodzony polską rakietą. Prezydent Nawrocki oczekuje od rządu pilnej informacji.
Robert Redford na planie serialu Tell Them Willie Boy Is Herefilmowym w 1971 roku

Robert Redford nie żyje. Legendarny aktor zmarł w wieku 89 lat

Legenda Hollywood, amerykański aktor i reżyser Robert Redford zmarł we wtorek w wieku 89 lat. Powołując się na impresariat aktora, dziennik „New York Times” poinformował, że aktor zmarł we śnie w swoim domu w stanie Utah.
Mieszkańcy są już mocno zniecierpliwieni. Kiedy remont Pasiecznej?
Lublin

Mieszkańcy są już mocno zniecierpliwieni. Kiedy remont Pasiecznej?

Po stronie gminy Konopnica ulica jest wyremontowana, a obok niej biegnie nowa ścieżka rowerowa. Po przekroczeniu granicy Lublina, ta sama droga wita kierowców popękanym asfaltem. Mieszkańcy osiedla Zemborzyce od lat czekają na remont ul. Pasiecznej.

Najnowsze
"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

19:25 "Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

19:07

W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

18:17

Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

18:09

Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot

17:41

Trzy nowe rezerwaty przyrody na Lubelszczyźnie

17:39

Motor Lublin nie zapomniał o swoich legendach

17:09

Tusk: cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na Rosję

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot
galeria

Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot

Rezerwat Kahiża

Trzy nowe rezerwaty przyrody na Lubelszczyźnie

Byli piłkarze i trenerzy Motoru odebrali pamiątkowe koszulki z okazji 75-lecia
galeria

Motor Lublin nie zapomniał o swoich legendach

"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

"Ja tylko na chwilę". Parkują i blokują wjazd na miejsce niepełnosprawnym

W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

W Lublinie powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry

Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Przekroczony poziom pestycydów

Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot
galeria

Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot

Rezerwat Kahiża

Trzy nowe rezerwaty przyrody na Lubelszczyźnie

Byli piłkarze i trenerzy Motoru odebrali pamiątkowe koszulki z okazji 75-lecia
galeria

Motor Lublin nie zapomniał o swoich legendach

Adrien Brody w filmie Brutalista
film

Brutalista: Nagrodzony Oscarami film już w SkyShowtime (wideo)

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
galeria
film

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

film
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Budownictwo -> Usługi -> Wykonam
Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Nakło nad Notecią

200,00 zł
Biznes i Finanse -> Usługi -> Wykonam
Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Warszawa

1,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

zawór

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,50 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

135,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł

Komunikaty