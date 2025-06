„Osiemnastka” jeszcze poczeka na patio? Oferty są wyższe niż zakładano

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok planowana jest budowa zielonego patio przy Szkole Podstawowej nr 18 przy al. Jana Długosza 8. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej i zielonej przestrzeni do odpoczynku i edukacji dla uczniów oraz mieszkańców dzielnicy Wieniawa.

„Dotychczasowy teren patio jest zaniedbany oraz nieużytkowany. Dzieci i młodzież szkolna nie mają miejsca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Uczniowie podczas przerw między lekcjami z racji bezpieczeństwa nie mogą opuszczać budynku szkoły. Obecnie mają ograniczone możliwości przebywania w bezpiecznych warunkach na świeżym powietrzu” — czytamy w opisie projektu na który zagłosowało 700 osób.

Co powstanie?

„Patio ma służyć do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, realizacji zajęć dydaktycznych z szeroko rozumianej ekologii oraz lekcji na świeżym powietrzu. Centralnym miejscem patio będzie scena, która posłuży do odgrywania spektakli czy przeprowadzenia zajęć plenerowych. Na patio będzie wiele różnych siedzisk do wypoczynku oraz relaksacji. Dla młodszych dzieci przewidziano drabinki do wspinaczki - małpi gaj. Dobór roślin pozwoli na stworzenie ogrodu sensorycznego: smaku, wzroku, dotyku, słuchu, zapachu. Oświetlenie patio pozwoli na jego komfortowe i bezpieczne korzystanie” — wyjaśniają autorzy projektu.

Za drogo?

Lublin przeznaczył na realizację zadania kwotę 351 704 zł brutto. Tymczasem wszystkie oferty złożone w przetargu przekroczyły ten budżet. Najniższą cenę – 394 501 zł – zaproponowała firma Arbre Architektura Krajobrazu z Lublina. Na drugim miejscu znalazł się wykonawca SIEM-BUD z Wohynia z ofertą opiewającą na 394 830 zł. Trzecia propozycja, złożona przez Budownictwo Drogowe Plus z Majdanu-Obleszcza, wyniosła aż 636 869 zł.

Teraz miasto musi zdecydować, czy dołoży brakującą kwotę i wybierze jednego z wykonawców, czy też unieważni postępowanie i ogłosi nowy przetarg. Zielone patio ma powstać w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jego realizacja planowana jest do grudnia 2025 roku.