Ostrzeżenie IMiGW. Po upalnym weekendzie burzowy poniedziałek

Weekend był w naszym regionie upalny. A początek tego tygodnia przyniesie zmiany w pogodzie. Dziś do południa powinno być jeszcze dość spokojnie, ale mniej wicej od godziny 13 synoptycy prognozują burze.

Alert najniższego, pierwszego stopnia dotyczy powiatów w północnej i zachodniej części Lubelszczyzny: bialskiego i Białej Podlaskiej, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego i świdnickiego.

Poważniej może wyglądać sytuacja na pozostałym obszarze regionie, gdzie prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 35 do 50 mm. Wiatr powieje w porywach z prędkością nawet 100 km/h. Niewykluczony jest również grad.

Wydane przez IMiGW ostrzeżenia obowiązują do wieczora.

Dodajmy, że wschodnia Polska nadal jest objęta ostrzeżeniem przed upałem. Alert II stopnia obejmuje woj. lubelskie i część woj. podkarpackiego, gdzie temperatura do godz. 19 w poniedziałek może sięgać 31 st. C. Z kolei alert I stopnia wydano dla części woj. podlaskiego i powiatu łosickiego w woj. mazowieckim. Tam temperatura może wynieść do 32 st. C.

Wyjaśnijmy, że ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.