Pękająca kamienica na deptaku: wyłączona z użytku, właściciel z rygorem wykonania prac

W niedzielę (17 sierpnia) dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymał od dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Lublin informację o zauważonych przez mieszkankę kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 pęknięciach na ścianach klatki schodowej. Jak zawsze w takich sytuacjach podjęte zostały czynności wyjaśniające. Dyżurny MCZK udał się na miejsce zdarzenia i powiadomił o konieczności interwencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

W poniedziałek (18 siernia) mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani. Na miejscu pracowali inspektorzy PINB oraz miejski konserwator zabytków. Wstępnie ustalono, że fundamenty zostały podmyte i budynek zaczął osiadać.

Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków, kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 nie jest wpisana do rejestru zabytków.

- Podlega ochronie jako część zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/153. W takiej sytuacji ochronie konserwatorskiej podlegają zewnętrzne elementy obiektu, MKZ nie ma podstaw do kontroli wnętrz obiektu, który nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualnie. Organ ochrony zabytków nie zajmuje się kontrolą bezpieczeństwa, tylko stanu zachowania zabytków - stwierdza Mącik.

Paweł Kwiecień, rzecznik PINB poinfomował nas w rozmowie telefonicznej, że w środę (20 sierpnia) wydano decyzję w sprawie Kamienicy przy ulicy Krakowskie Przedmieście 30.

- Właściciele kamienicy otrzymali nakaz wykonania naprawczych robót budowlanych z natychmiastowym rygorem najpóźniej do 19 września. Do czasu zakończenia prac kamienica musi być wyłączona z użytkowania - powiedział Kwiecień.

Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza przekazała, że kamienica jest własnością prywatną i to jej właściciel musi zapewnić lokatorom lokale zastępcze na czas prowadzonych prac.