Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Narodowe Czytanie, to inicjatywa, która powstała w 2012 roku. Jako pierwsze wspólnie przeczytano Pana Tadeusza. Jej głównym celem jest promocja czytelnictwa oraz popularyzacja najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.

W poprzednich latach mogliśmy zapoznać się z dziełami tj.:

2013 - dzieła Aleksandra Fredry

2014 - Trylogia Henryka Sienkiewicza

2015 - Lalka Bolesława Prusa

2016 - Quo vadis Henryka Sienkiewicza

2017 - Wesele Stanisława Wyspiańskiego

2018 - Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, a z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, przez cały rok Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

2019 - Nowele Polskie Elizy Orzeszkowej

2020 - Balladyna Juliusza Słowackiego

2021 - Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej

2022 - Ballady i romanse Adama Mickiewicza

2023 - Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

2024 - Kordian Juliusza Słowackiego.

W tym roku, w sobotę 6 września będziemy mogli posłuchać trenów, fraszek oraz pieśni Jana Kochanowskiego.

- W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest poezja Jana Kochanowskiego, w której głęboka zaduma nad światem łączy się z humorem, a idee humanizmu z dojrzałą refleksją obywatelską i troską o Ojczyznę. Nasz wybitny renesansowy twórca zawarł w swoich utworach emocje oraz przeżycia prawdziwie uniwersalne i dzięki temu bliskie nam współczesnym. Napisana przepiękną polszczyzną, pełna mądrych rad poezja Mistrza z Czarnolasu to niezwykła kronika myśli i obyczajów dawnej Rzeczypospolitej, która łączy pokolenia i jest nadal aktualna – podkreśliła w liście Para Prezydencka.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie do akcji przygotowuje się już od czerwca. Oprócz czytania w różnych miejscach Lublina w sobotę 6 września, szykowane jest nagranie wideo. Pracownicy biblioteki przebrani w stroje z epoki starają się odtworzyć atmosferę czasów renesansowego Twórcy. Idea takiego nagrania powstała w 2020 roku.

- Na początku robiliśmy to w takiej konwencji, czytanie w plenerach, w różnych miejscach Lublina i z rekwizytami, ale pandemia troszeczkę zmieniła nasze plany i stwierdziliśmy, że warto to zarejestrować w formie takiego właśnie nagrania, takiej inscenizacji - mówi Marta Mazurek z MBP.

W poniedziałek nagrania były robione w sali toastów Trybunału Koronnego. We wtorek - Muzeum Narodowe, natomiast w środę Klasztor Ojców Dominikanów.

- To już moje piąte albo szóste Narodowe Czytanie - mówi Adam Sokół. - Dla mnie każda edycja tego wydarzenia jest najciekawsza i chętnie biorę w niej udział. Kochanowski wtapia się w historię Lublina, prawda? Bo jednak tutaj przyjeżdżał na sejmiki, tutaj zmarł, tu był pierwszy jego pochówek w pobliżu u Dominikanów.

Krystian Drozd z 32. filii MBP od około 10 lat, chociaż z przerwami, bierze udział w Narodowym Czytaniu.

- O tym, że biorę udział w tegorocznej akcji dowiedziałem się jakiś tydzień temu, a moi koledzy ćwiczą już od czerwca, więc musiałem sporo popracować sam i dogonić pozostałych - opowiada. - Dzisiaj jest moja pierwsza próba na żywca, ze wszystkimi, ale uważam że jest to jakieś fajne doświadczenie, więc cieszę się, że to wyszło.

Efekty prac artystów będzie można zobaczyć w sobotę 6 września punktualnie o 12 w niektórych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz na profilu facebookowym MBP. Poniżej podajemy adresy: