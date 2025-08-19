Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niecałe 3 tygodnie pozostały do Narodowego Czytania 2025. W tym roku posłuchamy utworów Jana Kochanowskiego. Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie szykuje coś wyjątkowego.
Narodowe Czytanie, to inicjatywa, która powstała w 2012 roku. Jako pierwsze wspólnie przeczytano Pana Tadeusza. Jej głównym celem jest promocja czytelnictwa oraz popularyzacja najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.
W poprzednich latach mogliśmy zapoznać się z dziełami tj.:
- 2013 - dzieła Aleksandra Fredry
- 2014 - Trylogia Henryka Sienkiewicza
- 2015 - Lalka Bolesława Prusa
- 2016 - Quo vadis Henryka Sienkiewicza
- 2017 - Wesele Stanisława Wyspiańskiego
- 2018 - Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, a z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, przez cały rok Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.
- 2019 - Nowele Polskie Elizy Orzeszkowej
- 2020 - Balladyna Juliusza Słowackiego
- 2021 - Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
- 2022 - Ballady i romanse Adama Mickiewicza
- 2023 - Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
- 2024 - Kordian Juliusza Słowackiego.
W tym roku, w sobotę 6 września będziemy mogli posłuchać trenów, fraszek oraz pieśni Jana Kochanowskiego.
- W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest poezja Jana Kochanowskiego, w której głęboka zaduma nad światem łączy się z humorem, a idee humanizmu z dojrzałą refleksją obywatelską i troską o Ojczyznę. Nasz wybitny renesansowy twórca zawarł w swoich utworach emocje oraz przeżycia prawdziwie uniwersalne i dzięki temu bliskie nam współczesnym. Napisana przepiękną polszczyzną, pełna mądrych rad poezja Mistrza z Czarnolasu to niezwykła kronika myśli i obyczajów dawnej Rzeczypospolitej, która łączy pokolenia i jest nadal aktualna – podkreśliła w liście Para Prezydencka.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie do akcji przygotowuje się już od czerwca. Oprócz czytania w różnych miejscach Lublina w sobotę 6 września, szykowane jest nagranie wideo. Pracownicy biblioteki przebrani w stroje z epoki starają się odtworzyć atmosferę czasów renesansowego Twórcy. Idea takiego nagrania powstała w 2020 roku.
- Na początku robiliśmy to w takiej konwencji, czytanie w plenerach, w różnych miejscach Lublina i z rekwizytami, ale pandemia troszeczkę zmieniła nasze plany i stwierdziliśmy, że warto to zarejestrować w formie takiego właśnie nagrania, takiej inscenizacji - mówi Marta Mazurek z MBP.
W poniedziałek nagrania były robione w sali toastów Trybunału Koronnego. We wtorek - Muzeum Narodowe, natomiast w środę Klasztor Ojców Dominikanów.
- To już moje piąte albo szóste Narodowe Czytanie - mówi Adam Sokół. - Dla mnie każda edycja tego wydarzenia jest najciekawsza i chętnie biorę w niej udział. Kochanowski wtapia się w historię Lublina, prawda? Bo jednak tutaj przyjeżdżał na sejmiki, tutaj zmarł, tu był pierwszy jego pochówek w pobliżu u Dominikanów.
Krystian Drozd z 32. filii MBP od około 10 lat, chociaż z przerwami, bierze udział w Narodowym Czytaniu.
- O tym, że biorę udział w tegorocznej akcji dowiedziałem się jakiś tydzień temu, a moi koledzy ćwiczą już od czerwca, więc musiałem sporo popracować sam i dogonić pozostałych - opowiada. - Dzisiaj jest moja pierwsza próba na żywca, ze wszystkimi, ale uważam że jest to jakieś fajne doświadczenie, więc cieszę się, że to wyszło.
Efekty prac artystów będzie można zobaczyć w sobotę 6 września punktualnie o 12 w niektórych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz na profilu facebookowym MBP. Poniżej podajemy adresy:
- Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466 62 02
- Filia nr 6/27 BIOTEKA, Al. Racławickie 22, tel. 81 710 38 73
- Filia nr 9, ul. Krańcowa 106, tel. 81 744 17 18
- Filia nr 26, ul. Leonarda 16, tel. 81 525 64 39
- Filia nr 29, ul. J. Kiepury 5, tel. 81 741 92 94
- Filia nr 32 BIBLIO, ul. Szaserów 13-15, tel. 81 311 00 09
- Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311 00 02
- Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15, tel. 81 311 00 16
- Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12
- Filia nr 40 BIBLIOTEKA NA POZIOMIE, ul. Sławin 20, tel. 81 511 10 76