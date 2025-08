Podejrzenie cholery w Lublinie nie potwierdzone. Wyniki badań są ujemne

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

Masz ochotę przenieść się w czasie do lat 30. XX wieku i zagrać w filmie historycznym? Teraz masz taką szansę! W Lublinie ruszył casting do zdjęć do produkcji „Zegar” w reżyserii Macieja Pawlickiego.