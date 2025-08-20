Dokładnie 223,5 m od ulicy Herberta do skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza mają wyremontować drogowcy. Ulica Dunikowskiego jest ważną drogą łączącą duże osiedle domków jednorodzinnych z ulicą Wyścigową.

Prace mają polegać na zdarciu starej powierzchni ulicy i ułożeniem nowej, 4-centymetrowej warstwy asfaltu. Dodatkowo prace obejmą pochylnie dla pieszych i wykonanie peronów przy projektowanych przystankach komunikacji miejskiej.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego chce, aby wykonawca zdążył z oddaniem nowej jezdni jeszcze w tym roku. Stąd w ogłoszonym przetargu poszukiwany jest przedsiębiorca, który wykona zarówno projekt, jak i późniejsze prace. Na dostarczenie tego pierwszego będzie miał miesiąc od podpisania umowy. Droga powinna z kolei zostać ukończona w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.

W budżecie wstępnie zarezerwowano na to zadanie 365 tys. zł.