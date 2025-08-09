Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 9 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
19:13
Strona główna » Lublin

Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Udostępnij A A
Boisko Orlik
Boisko Orlik (fot. Wikimedia Commons)

W skali kraju 377, w naszym województwie kilkanaście. Ministerstwo Sportu przyznało pieniądze na remonty boisk Orlik. Część samorządów otrzyma wsparcie na tyle wysokie, że będzie nie tylko odnawiać, ale też doposażać istniejące obiekty.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 - Edycja 2025 w całym kraju ma być odnowionych ponad 370 boisk Orlik, które powstały już ponad dekadę temu. W przypadku 53 obiektów dojdzie nie tylko do modernizacji, ale też ich powiększenia np. o bieżnie, ścianki wspinaczkowe, sprawnościowe place zabaw, korty tenisowe czy boiska do siatkówki plażowej.

- Orliki mają już swoje lata, potrzebują nowej infrastruktury, wymiany nawierzchni, żeby dzieci, młodzież, ale i dorośli, mogli z nich korzystać. Przyspieszenie Orlikowe w tym roku nabiera tempa - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki po podpisaniu kolejnego protokołu oceny wniosków, jakie spłynęły do resortu.

Jak wyliczono, najwięcej obiektów, które doczekają się w tym roku ministerialnych pieniędzy jest w województwach mazowieckim (44), wielkopolskim (38), zachodniopomorskim (32) i małopolskim (31).

Lubelskie w czołówce się nie znalazło, ale i u nas coś w sprawie Orlików drgnie.

Lublin otrzyma na ten cel w sumie ponad 2,4 mln zł i dzięki temu zmodernizuje boiska przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Szkole Podstawowej nr 42, Szkole Podstawowej nr 40 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Do Świdnika ma trafić ponad 468 tys. zł (SP nr 3 i SP nr 5), do gminy Nielisz - ok. 74 tys., do Szczebrzeszyna blisko 600 tys. zł, do Zalesia na boisku w Wólce Dobryńskiej prawie 140 tys. zł, do Łukowa ponad 499 tys., a powiatu świdnickiego (na boisko w Piaskach) ok. 196 tys. zł.

Poniatowa dostanie ponad 867 tys. zł na Orliki przy ul. Szkolnej 9 i przy ul. Kraczewickiej 31. Za 125 tys. zł w Trzebieszowie Drugim odbędzie się remont, ale też zbudowany zostanie sprawnościowy plac zabaw.

Resort sportu podsumowuje, że w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 do tej pory zakończyła się modernizacja 282 Orlików. Z kolei1060 kolejnych jest w trakcie modernizacji bądź zaraz się ona rozpocznie, włączając w to tegoroczną edycję. 134 z tych 1060 Orlików, będzie miało obiekt fakultatywny.

Zdjęcie poglądowe

Modernizacja boiska "Orlik" w Lublinie. To możliwe dzięki dofinansowaniu z ministerstwa

Za kilka miesięcy młodzi mieszkańcy Krasnobrodu będą mieli do dyspozycji nie tylko boiska przy szkole

Nowości przy Orliku. Amatorzy akrobacji będą zadowoleni

(DW)

„Orlik” w Józefowie nad Wisłą już otwarty

Stare orliki do remontu. Wykonawcy zmieścili się w kosztorysie miasta

Stare orliki do remontu. Wykonawcy zmieścili się w kosztorysie miasta

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
remont inwestycja modernizacja ministerstwo sportu Orlik 2012

Pozostałe informacje

Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Świetne wiadomości z Danii. Dominik Kubera wygrał zawody SGP Challenge w Hosted i zapewnił sobie awans do cyklu Grand Prix 2026
Górnik Łęczna zremisował na wyjeździe ze Stalą Mielec

Niewykorzystany rzut karny się zemścił. Tylko remis Górnika Łęczna w Mielcu

Piłkarze Górnika Łęczne dopisali sobie kolejny punkt po remisie 1:1 ze Stalą Mielec. Zielono-czarni mogą pluć sobie w brodę, bo przy skromnym prowadzeniu nie wykorzystali rzutu karnego i wciąż czekają na premierowe zwycięstwo w tym sezonie
Tour de Pologne był w Zamościu kilka lat temu. Wtedy przez miasto przejeżdżali mężczyźni. Tym razem tutaj startować i finiszować będą kobiety

Kolarski wyścig sparaliżuje miasto. Zamknięte ulice i parkingi, objazdy autobusów. To potrwa cały dzień

Tour de Pologne to największa kolarska impreza w Polsce. Fakt, że w tym roku zawita do Zamościa to szansa na dużą promocję dla miasta. Ale mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że czekają ich utrudnienia. Naprawdę uciążliwe i trwające właściwie od świtu do zmierzchu.
Boisko Orlik

Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

W skali kraju 377, w naszym województwie kilkanaście. Ministerstwo Sportu przyznało pieniądze na remonty boisk Orlik. Część samorządów otrzyma wsparcie na tyle wysokie, że będzie nie tylko odnawiać, ale też doposażać istniejące obiekty.
Po dwóch kolejkach Avia ma na koncie komplet punktów

Avia przywiozła trzy punkty z Jędrzejowa. „To nie był piękny mecz, ale był skuteczny”

Drugi mecz i drugie zwycięstwo Avii. Ponownie świdniczanie musieli się jednak mocno napocić, żeby zgarnąć komplet punktów. Tym razem żółto-niebiescy ograli na wyjeździe beniaminka – Naprzód Jędrzejów 1:0.
Prace na ulicy Piłsudskiego już trwają

Drogowcy na Piłsudskiego. Jest remont, będą utrudnienia

W najbliższym czasie trzeba się liczyć z utrudnieniami, ale po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie będzie na pewno bardziej komfortowo.

„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

Wojsko ogłasza nabór do ostatniej edycji letniego programu szkoleniowego „Wakacje z wojskiem”. Uczestnicy dostaną za udział kilka tysięcy złotych.
Szczypiornistki MKS El-Volt Lublin wygrały w tym okresie przygotowawczym już dwa spotkania
ZDJĘCIA
galeria

PGE MKS El-Volt Lublin wygrał III Memoriał Edwarda Jankowskiego

Impreza rozgrywana w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli była poświęcona legendarnej postaci lubelskiego szczypiorniaka.

19-letniemu mężczyźnie za dokonanie rozboju grozi nawet 15 lat więzienia

Napad nad zalewem w Kraśniku. 19-latek już za kratkami. 15-latkiem w ośrodku wychowawczym

Było ich dwóch. Starszy, 19-letni już został tymczasowo aresztowany. Młodszy, zaledwie 15-letni chłopak ma odpowiadał przed sądem dla nieletnich. Obaj, według policji, uczestniczyli w rozboju na 36-latku.
Kilkaset tysięcy w błoto
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Kilkaset tysięcy w błoto

A dlaczego piszą, że tak jest u nas, jak tak jest wszędzie? – denerwowała się pani radna. – Domyślamy się czyjemu interesowi to służy! – grzmiał pan radny. – To dziwne, że tak to się rozprzestrzeniło po tych mediach. Skąd to źródło dociera? –zastanawiał się pan wójt. Artykuł o śmieciach nad jeziorem Piaseczno oburzył radnych i wójta Gminy Ludwin. I słusznie, bo to gorący temat. Tyle że im nie o śmieci chodziło, ale o to, kto o nich doniósł.
Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem

Chociaż dla "Koziołków" był to tak naprawdę mecz o pietruszkę, to żużlowcy Orlen Oil Motoru nie zawiedli swoich kibiców. Lublinianie rozbili Stelmet Falubaz Zielona Góra aż 63:27. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Podlasie wywalczyło w Kielcach punkt, chociaż goście przegrywali z Koroną II już 0:2

Od 0:2 do 2:2, czyli Podlasie nie poddało się w Kielcach

Emocjonujący mecz w Kielcach. Rezerwy Korony do przerwy prowadziły z Podlasiem 2:0. W drugiej połowie goście wrócili jednak do gry i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obie ekipy powinny zdobyć jednak znacznie więcej goli
Rafał Król mimo kilku dobrych sytuacji nie zdobył w Krakowie żadnego gola

Stal Kraśnik bez punktów w Krakowie. Rzutów karnych mogło być więcej

Całkiem niezły występ Stali Kraśnik w Krakowie. Szkoda tylko, że beniaminek w meczu z Wisłą II Kraków nie wywalczył ani jednego punktu. Gospodarze wygrali 1:0 po golu z rzutu karnego. Sędzia zawodów Marek Giza mógł jednak jeszcze kilka razy wskazać na "wapno".
59-latkowi za kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiada grozi więzienie

Ruszył na sąsiada z bronią. Poszło o... miejsce parkingowe

Z karą nawet 3 lat pozbawienia wolności musi się liczyć pewien 59-latek, który postanowił nastraszyć swojego sąsiada bronią. Mówił, że go zabije.
Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Na inaugurację nowego sezonu w IV lidze ciekawie powinno być zwłaszcza w Tomaszowie Lubelskim. Tamtejsza Tomasovia zmierzy się z Lublinianką. Spotkanie czołowych ekip poprzedniego sezonu zaplanowano na niedzielę (godz. 17). Transmisję na swoim kanale YouTube zapowiada Lubelski Związek Piłki Nożnej.

Najnowsze
Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

21:03 Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

20:38

Niewykorzystany rzut karny się zemścił. Tylko remis Górnika Łęczna w Mielcu

20:11

Kolarski wyścig sparaliżuje miasto. Zamknięte ulice i parkingi, objazdy autobusów. To potrwa cały dzień

19:13

Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

19:06

Avia przywiozła trzy punkty z Jędrzejowa. „To nie był piękny mecz, ale był skuteczny”

18:08

Drogowcy na Piłsudskiego. Jest remont, będą utrudnienia

17:12

„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Górnik Łęczna zremisował na wyjeździe ze Stalą Mielec

Niewykorzystany rzut karny się zemścił. Tylko remis Górnika Łęczna w Mielcu

Tour de Pologne był w Zamościu kilka lat temu. Wtedy przez miasto przejeżdżali mężczyźni. Tym razem tutaj startować i finiszować będą kobiety

Kolarski wyścig sparaliżuje miasto. Zamknięte ulice i parkingi, objazdy autobusów. To potrwa cały dzień

Boisko Orlik

Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

Po dwóch kolejkach Avia ma na koncie komplet punktów

Avia przywiozła trzy punkty z Jędrzejowa. „To nie był piękny mecz, ale był skuteczny”

Prace na ulicy Piłsudskiego już trwają

Drogowcy na Piłsudskiego. Jest remont, będą utrudnienia

Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Górnik Łęczna zremisował na wyjeździe ze Stalą Mielec

Niewykorzystany rzut karny się zemścił. Tylko remis Górnika Łęczna w Mielcu

Tour de Pologne był w Zamościu kilka lat temu. Wtedy przez miasto przejeżdżali mężczyźni. Tym razem tutaj startować i finiszować będą kobiety

Kolarski wyścig sparaliżuje miasto. Zamknięte ulice i parkingi, objazdy autobusów. To potrwa cały dzień

Boisko Orlik

Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

Po dwóch kolejkach Avia ma na koncie komplet punktów

Avia przywiozła trzy punkty z Jędrzejowa. „To nie był piękny mecz, ale był skuteczny”

Prace na ulicy Piłsudskiego już trwają

Drogowcy na Piłsudskiego. Jest remont, będą utrudnienia

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP
film

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

film
Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina
film

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina

Tatary z nową jakością
film
WTOREK NA DZIELNI

Tatary z nową jakością

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują
film

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać
film

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać

Foto
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Biznes i Finanse -> Usługi -> Wykonam
Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Chorzów

1,00 zł
Różne -> Sprzedam

sprzedam książki

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

159,00 zł
Różne -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

169,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

15,00 zł

Komunikaty