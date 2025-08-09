Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

W ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 - Edycja 2025 w całym kraju ma być odnowionych ponad 370 boisk Orlik, które powstały już ponad dekadę temu. W przypadku 53 obiektów dojdzie nie tylko do modernizacji, ale też ich powiększenia np. o bieżnie, ścianki wspinaczkowe, sprawnościowe place zabaw, korty tenisowe czy boiska do siatkówki plażowej.

- Orliki mają już swoje lata, potrzebują nowej infrastruktury, wymiany nawierzchni, żeby dzieci, młodzież, ale i dorośli, mogli z nich korzystać. Przyspieszenie Orlikowe w tym roku nabiera tempa - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki po podpisaniu kolejnego protokołu oceny wniosków, jakie spłynęły do resortu.

Jak wyliczono, najwięcej obiektów, które doczekają się w tym roku ministerialnych pieniędzy jest w województwach mazowieckim (44), wielkopolskim (38), zachodniopomorskim (32) i małopolskim (31).

Lubelskie w czołówce się nie znalazło, ale i u nas coś w sprawie Orlików drgnie.

Lublin otrzyma na ten cel w sumie ponad 2,4 mln zł i dzięki temu zmodernizuje boiska przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Szkole Podstawowej nr 42, Szkole Podstawowej nr 40 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Do Świdnika ma trafić ponad 468 tys. zł (SP nr 3 i SP nr 5), do gminy Nielisz - ok. 74 tys., do Szczebrzeszyna blisko 600 tys. zł, do Zalesia na boisku w Wólce Dobryńskiej prawie 140 tys. zł, do Łukowa ponad 499 tys., a powiatu świdnickiego (na boisko w Piaskach) ok. 196 tys. zł.

Poniatowa dostanie ponad 867 tys. zł na Orliki przy ul. Szkolnej 9 i przy ul. Kraczewickiej 31. Za 125 tys. zł w Trzebieszowie Drugim odbędzie się remont, ale też zbudowany zostanie sprawnościowy plac zabaw.

Resort sportu podsumowuje, że w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 do tej pory zakończyła się modernizacja 282 Orlików. Z kolei1060 kolejnych jest w trakcie modernizacji bądź zaraz się ona rozpocznie, włączając w to tegoroczną edycję. 134 z tych 1060 Orlików, będzie miało obiekt fakultatywny.