Ponad 320 kilometrów na Jasną Górą. Ruszyły zapisy pod archikatedrą

Do 27 lipca trwały zapisy w parafiach. A od 28 lipca do 2 sierpnia można to zrobić w specjalnym punkcie pod archikatedrą w godz. 10 do 17. Jest też możliwość zapisu poprzez stronę internetową pielgrzymki.

Pątnicy wyruszają do Częstochowy w niedzielę, 3 sierpnia.

Tegorocznym przewodnikiem pielgrzymów jest ksiądz Paweł Saran. A hasło to „świadkowie nadziei”, nawiązujące do Roku Jubileuszowego.

Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w trzech kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy pątnicy dotrą 14 sierpnia. Mają do przejścia około 320 kilometrów. Codziennie z Lublina autokar będzie dowoził pielgrzymów na szlak pielgrzymkowy. Zapisy na ten wariant pielgrzymowania drogą elektroniczną. Szczegóły na www.pielgrzymka.lublin.pl.