Wypłaty świadczenia 300+ rozpoczęły się już w lipcu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tegorocznej edycji programu „Dobry Start” pomoc trafiła do rodzin 47 tys. uczniów z województwa lubelskiego. To w sumie ponad 14,2 mln zł.

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego ucznia do 20. roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami – nawet do 24. roku życia. ZUS przypomina, że wnioski można składać do końca listopada, ale zachęca, by zrobić to jak najszybciej – najlepiej jeszcze w sierpniu. Wtedy wypłata nastąpi najpóźniej we wrześniu.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Z programu wyłączone są dzieci uczęszczające do tzw. zerówek oraz studenci. Prawo do świadczenia mają natomiast uczniowie szkół średnich i policealnych, także jeśli ukończyli 20 lub 24 lata przed rozpoczęciem szkoły w tym roku kalendarzowym.

Od roku szkolnego 2025/2026 obowiązuje też nowa zasada dotycząca uchodźców z Ukrainy – świadczenie otrzymają tylko ci, których dzieci uczą się w szkołach wchodzących w skład polskiego systemu oświaty.