Ponad 80 mln zł dofinansowania wręczył marszałek. Na liście projektów Błonia pod Zamkiem i amfiteatr na Tatarach

Marszałek województwa wręczył 14 umów dofinansowania w trzech obszarach tematycznych. Jeden z projektów trafi do gminy Parczew – to inwestycja w rozwój e-usług publicznych o wartości ponad 3,5 mln zł. Burmistrz Parczewa zapowiada dostosowanie usług online do współczesnych standardów.

Największa część środków – dziewięć umów o łącznej wartości ponad 101 mln zł – dotyczy rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie sięgnie 73,5 mln zł. Głównym beneficjentem jest Lublin. Jarosław Stawiarski, marszałek Województwa Lubelskiego, wymienił kilka przykładów dofinansowania w ramach tych środków.

- Zrewitalizowanym obiektem sakralnym będzie Kościół Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie oraz budynek plebanii. Swój projekt zrealizuje również Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność". Projekt pn. „Solidarnościowe Centrum Wsparcia Eksperckiego” zakłada wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie, rozbudowie i przebudowie zabytkowego budynku usługowo-biurowego przy ul. Królewskiej 3 w Lublinie do pełnienia funkcji Solidarnościowego Centrum Wsparcia Eksperckiego. Z kolei Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" w Lublinie w ramach realizacji projektu utworzy ponadregionalną multimedialną bibliotekę w Lublinie-Centrum Integracji Społecznej, zaś gmina Bychawa zabezpieczy ruiny pałacu wraz z terenem przyległym, położone przy ul. Mikołaja Pileckiego 9 w Bychawie, i przygotuje je do odwiedzenia przez turystów - mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Trzy z 14 projektów zrealizuje gmina Lublin. W stolicy województwa pieniądze zostaną wydane przede wszystkim na rewitalizację Błoni pod Zamkiem. To jednak nie jedyne zmiany, jakie czekają Lublin w najbliższych latach. Skwer przy ul. Montażowej i amfiteatr w dzielnicy Tatary, to kolejne punkty, które przejdą metamorfozę z pomocą pieniędzy z Unii Europejskiej. Ostatnim projektem jaki podpisał Lublin jest rewitalizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3 wraz z zakupem sprzętu potrzebnego do działania Centrum Interwencji Kryzysowej.

– Widać, że te środki będą nam Lublin zmieniały, rewitalizowały i będziemy niedługo w trochę innej rzeczywistości – mówi wiceprezydent Lublina, Tomasz Fulara. – Wszyscy widzą, że bez środków europejskich nie zrobilibyśmy tak dużo w mieście i to widać od wielu lat.

Jak zmienią się błonia?

– Ta modernizacja, ona trochę ewoluowała, było trochę konsultacji społecznych, szczegóły są w projekcie. Natomiast chcemy trochę wrócić do tych rzeczy historycznych, odtworzenie tych stawów, oczywiście nie w formie takiej jak były, ale żeby je w jakiś sposób wyeksponować i zaznaczyć. To wszystko jest w projekcie – stwierdza Fulara.

Uzupełnia jednocześnie, że nie będzie tam wody. Stawy mają być w postaci odpowiednio dobranych traw, które będą przypominały stawy, które znajdowały się w tym miejscu przed laty.

– Będzie bardzo dużo nasadzeń nowej zieleni, nowe drzewa, nowe trawy, nowe krzewy. Będzie dużo ścieżek pieszych, pieszojezdnych, duży integracyjny plac zabaw, różne elementy rewitalizacyjne i rekreacyjne – przybliża założenia projektu Bernadeta Krzysztofik, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Miasta Lublin. – Ten teren jest przede wszystkim przygotowywany pod wykorzystanie przez instytucje kultury w celu realizacji takich imprez kulturalnych, które się odbywają w mieście już teraz na błoniach. Przede wszystkim przez Warsztaty Kultury i przez Europejską Stolicę Kultury, naszą nową jednostkę, która jest utworzona w związku z tym, że miasto zostało Europejską Stolicą Kultury 2029 – dodaje.

Termin zakończenia prac nie jest jeszcze znany, bo, jak tłumaczy Fulara, możliwe są opóźnienia związane z odkryciami archeologicznymi. Miasto zakłada jednak, że mieszkańcy skorzystają z nowej przestrzeni do końca 2027 roku.

Poza Lublinem w tej kategorii dofinansowanie otrzymały jeszcze m. in. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie, Biłgoraj, czy Stoczek Łukowski.

Ostatnim segmentem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Tutaj fundusze wylądują m.in. w gminie Konopnica, gdzie przebudowany zostanie budynek byłej szkoły w Pawlinie. Teraz będzie się tam mieściło centrum integracyjne dla mieszkańców. Powstanie biblioteka, czytelnia i miejsce, w które ma posłużyć mieszkańcom całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

– Przetarg już jest przygotowany. Umowę dzisiaj odbierzemy i startujemy. Mam nadzieję, że jeszcze w bieżącym roku przy w miarę płynnym postępowaniu przetargowym, jeśli się nic nie zadzieje rozpoczniemy jeszcze w bieżącym roku nazwę to dużym remontem i przebudową, bo budynek nabierze zupełnie innego charakteru – tłumaczy Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica.

– To są świetne projekty, bo gminy robią projekty, współdziałają ze sobą i obejmują swoim zasięgiem większą grupę mieszkańców swoich najbliższych terenów – podkreśla marszałek województwa Jarosław Stawiarski. – Te 82 miliony pieniędzy unijnych, z budżetem państwa prawie 90 milionów, na ZIT i na gminne programy rewitalizacji, to jest dopiero początek tego, co chcemy osiągnąć, czyli wydać pieniądze na szybki rozwój województwa lubelskiego – dodaje marszałek.