Powstanie kilka kilometrów nowej drogi dla rowerów przy al. Warszawskiej

W przetargu dotyczącym budowy drogi dla rowerów i zatoki autobusowej przy al. Warszawskiej w Lublinie wpłynęło sześć ofert. Zakres inwestycji obejmuje także wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni oraz przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury. Miasto planuje wydać na ten cel 3,44 mln zł brutto.

Najniższą cenę za takie prace zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. – 2,92 mln zł. Kolejne najtańsze propozycje to: DrogDom Rafał Mitura (2,99 mln zł) i DROGBUD Lublin (3,20 mln zł). Najdroższą ofertę – 3,91 mln zł – złożyła firma STRABAG Sp. z o.o..

Wszystkie oferty, poza jedną, mieszczą się w budżecie przewidzianym przez miasto.

W ramach prac powstanie odcinek dla rowerów od zakończonego niedawno pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej przy rondzie Krwiodawców, aż do miejsca, w którym skończy się planowany remont al. Warszawskiej, czyli nieopodal ul. Zbożowej. Do ul. Krynicznej rowerzyści będą jechać wydzieloną ścieżką rowerową, następnie do ulicy Zbożowej będą musieli zjechać na jezdnię, gdzie będzie dla nich wyznaczony specjalny pas.

Ponadto przy skrzyżowaniu z ulicą Czeremchową powstanie nowa, długo wyczekiwana przez okolicznych mieszkańców zatoka autobusowa.

Poniżej wszystkie oferty jakie wpłynęły do ZDiTM: