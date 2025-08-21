Pożar w kamienicy. Strażacy odnaleźli dwa ciała

Tragicznie zakończył się nocny pożar w kamienicy przy ulicy Słowikowskiego w Lublinie. W pogorzelisku strażacy odnaleźli dwa ciała.
Do pożaru doszło przed godz. 4 nad ranem. – Ogień był w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Niestety po dotarciu na miejsce w pogorzelisku strażacy odnaleźli dwa ciała, mężczyzny i kobiety w wieku ok. 40 lat- relacjonuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Pożar ugaszono, ale na miejscu trwają jeszcze czynności z udziałem prokuratora. Żywioł nie objął innych mieszkań w kamienicy.
– Nie mamy jeszcze meldunku, nie znamy wstępnej przyczyny pożaru- zaznacza dyżurny.
Na miejscu było 7 zastępów straży.
Gdzie są tabletki z jodkiem potasu, a gdzie strażacy? Mapa podpowie
Magazyny, stacje paliw, kopalnie, lotniska, sieci energetyczne, elektrownie wiatrowe, placówki policji, straży pożarnej, czy granicznej – te wszystkie kluczowe punkty znajdziemy na interaktywnej mapie stworzonej przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.
Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
Niezidentyfikowany początkowo obiekt latający w nocy z wtorku na środę, 20 sierpnia, eksplodował w polu kukurydzy na Lubelszczyźnie. W jednym z domów fala uderzeniowa wybiła szyby. Ludzie najpierw zobaczyli jasny błysk, a następnie głośny huk. Rano na miejscu zaroiło się od służb.