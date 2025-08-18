O tym, że ta ulica na Starym Mieście w Lublinie szykuje się na przebudowę informowaliśmy już w Dzienniku.

Z końcem ubiegłego tygodnia miasto przekazało teren budowy wykonawcy – firmie Strabag. To oznacza początek prac związanych z przebudową odcinka ul. Podwale od ul. Wyszyńskiego do posesji nr 15, o długości ok. 0,5 km. Inwestycja warta ponad 600 tys. zł ma potrwać do 23 października.

Od środy kierowcy zobaczą na Podwalu znaki informujące o terminie wprowadzenia zakazu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania. Parkowanie będzie możliwe tylko do niedzieli. Od poniedziałku 25 sierpnia miejsca postojowe zostaną wyłączone z użytkowania, a sama ulica zamknięta dla ruchu – poza dojazdem do posesji.

- Ruch będzie odbywał się z utrudnieniami wynikającymi z prowadzonych robót budowanych. Na czas prowadzenia prac przy układaniu warstw bitumicznych nawierzchni jezdni obowiązywać będzie całkowity zakaz ruchu – zapowiada Monika Fisz z ZDiTM.

Przebudowa obejmie wymianę krawężników i przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów oraz opaski po lewej stronie ulicy, gdzie pojawi się nowa kostka w kolorze żółtym. W planach jest także wykonanie nowych ścieków z elementów betonowych, regulacja wysokościowa wpustów i włazów oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

Miasto apeluje do kierowców i mieszkańców, aby w najbliższych tygodniach zwracali szczególną uwagę na bieżące oznakowanie i dostosowywali się do czasowej organizacji ruchu. O sytuacji w tej części miasta będziemy informować na bieżąco.