Przebudowa ulicy na Starym Mieście. Kierowco, lepiej tam nie jedź

Miasto już przekazało teren budowy wykonawcy – firmie Strabag. Remont dotyczy odcinka od ul. Wyszyńskiego do posesji nr 15, o długości ok. pół kilometra. Inwestycja warta ponad 600 tys. zł ma potrwać do 23 października.

Od poniedziałku ulica jest zamknięta dla ruchu z wyjątkiem dojazdu i dojść do posesji, a miejsca parkingowe w SPP również są wyłączone z użytkowania. - Ruch będzie odbywał się z utrudnieniami wynikającymi z prowadzonych robót budowanych. Na czas prowadzenia prac przy układaniu warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (roboty będą odbywały się w nocy) obowiązywać będzie całkowity zakaz ruchu- przypomina Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni, wymianę krawężników, zjazdów oraz opaski po lewej stronie ulicy, gdzie pojawi się nowa kostka w kolorze żółtym.